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台北市今天停班停課，然而颱風停班課圖卡卻沒有出現台北市長蔣萬安的照片，意外引發網友熱議，笑稱都市傳說被打破了。媒體關切今晚是否有望看到蔣萬安照片，他說按照慣例晚間8點會宣布隔天是否停班停課，一樣會透過四市平台機制交換意見，今晚宣布是否停班課。不過蔣萬安昨下午其實曾說溜嘴「希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中」，放假幾乎板上釘釘。台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站，被問到今晚8點宣布是否停班停課會看到照片嗎？他說，照慣例就是晚間8點會宣布隔天是否停班課。那當然同樣機制透過四市平台，大家討論交換意見，一樣今天晚上會宣布是否明天停班課。媒體追問蔣萬安今稱防災思維要調整，未來是否會朝連放兩天假模式發展，一天市防災準備假、一天是颱風假？蔣萬安則說，一樣就是照現有機制，也就是前一天晚上8點鐘，聽取之前最新的氣象預測，來宣布隔一天是否停班課。