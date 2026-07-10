巴威颱風來襲，引發民眾瘋搶防颱物資，其中罐頭更是許多人防颱必備物品。說到颱風天最愛的罐頭，多數人都會聯想到鯖魚口味等，但過去有民眾推薦欣欣生技推出的「紅燒牛肉罐頭」，真材實料又口感濃郁，有老饕一次秒掃6罐回家，不論是配泡麵、白飯都能提升口感。該款過去也被稱作是「神級國軍罐頭」，是許多人老一輩當兵的經典回憶，如今這款罐頭在各大實體通路皆可輕鬆購得，走進一般民眾視野，憑藉高品質爆紅至今。
颱風天罐頭沒吃鯖魚了！內行瘋上「傳奇神品」一次狂掃6罐
有網友過去在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發問，表示對欣欣生技食品推出的「紅燒牛肉罐頭」感到好奇，不知口感如何，又擔憂太過死鹹，因此想尋求該款罐頭評價，立馬引來眾人推薦「這個煮牛肉麵好吃」、「可以放超久，我一次買6罐」、「當兵時候有吃過，挺不錯吃的」。
台灣經典罐頭「欣欣紅燒牛肉罐頭」在網路上評價極高，百搭程度相當驚人，甚至曾有人推薦將其加入牛肉泡麵等產品內，湯頭完全不輸麵攤現煮，也能搭配青菜燉煮，稱讚「這罐頭百搭」、「國軍牛肉罐頭真的是極品啊」、「那個罐頭和誰搭配都頂」。
欣欣紅燒牛肉罐頭真實評價曝光！「國軍罐頭」百搭美味：配泡麵頂級
「欣欣紅燒牛肉罐頭」因口味濃郁、肉塊實在，被譽為退伍軍人念念不忘的「神級國軍罐頭」。除了經典罐頭外，現今品牌正式民營化依舊持續供應軍方需求，更擴展多樣化戰備糧食，如肉乾、口糧與餅乾，也讓這款懷舊美食走入大眾眼中，如今在各大實體與網路通路皆可輕鬆購得。
「欣欣紅燒牛肉罐頭」原為國軍口糧，卻因真材實料與懷舊風味廣受消費者歡迎，其主打台灣正統紅燒口味，食材則選用進口牛肉切塊處理，搭配醬油與獨特配方而成，因保有台灣傳統家常料理的美味，每一口都充滿豐富肉香，加上罐頭方便攜帶等特點，在台灣爆紅並常存至今。
這款罐頭不只口感出色、保存期限長，最大特點就是「相當百搭」！欣欣紅燒牛肉罐頭料理用途廣泛，除了可以加入泡麵、自製牛肉麵享用以外，還可以搭配白飯，也有老饕會使用其燉煮牛肉燉馬鈴薯、紅燒牛肉燉大白菜或羅宋湯等，使用方式相當多元。
欣欣紅燒牛肉罐頭哪裡買？實體通路、網路平台一次看
「欣欣紅燒牛肉罐頭」現今十分好取得，除了親自至雲林斗六「欣欣生技軍用罐頭工廠」購買外，目前全聯福利中心也有販售。網路通路部分則更多元，欣欣生技官網、國軍福利站網路商店或momo購物網等平台都能輕鬆購入。
至於民眾在乎的價格部分，以欣欣生技官網為例，小罐原價140元、中罐原價220元、大罐則是360元。目前欣欣紅燒罐頭系列款式眾多，除了大眾最愛的牛肉口味以外，還有豬肉等產品，對於無法吃牛的民眾來說是一大福音，若民眾想體驗古早好滋味，不妨買一罐試吃看看！
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有網友過去在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發問，表示對欣欣生技食品推出的「紅燒牛肉罐頭」感到好奇，不知口感如何，又擔憂太過死鹹，因此想尋求該款罐頭評價，立馬引來眾人推薦「這個煮牛肉麵好吃」、「可以放超久，我一次買6罐」、「當兵時候有吃過，挺不錯吃的」。
欣欣紅燒牛肉罐頭真實評價曝光！「國軍罐頭」百搭美味：配泡麵頂級
「欣欣紅燒牛肉罐頭」因口味濃郁、肉塊實在，被譽為退伍軍人念念不忘的「神級國軍罐頭」。除了經典罐頭外，現今品牌正式民營化依舊持續供應軍方需求，更擴展多樣化戰備糧食，如肉乾、口糧與餅乾，也讓這款懷舊美食走入大眾眼中，如今在各大實體與網路通路皆可輕鬆購得。
這款罐頭不只口感出色、保存期限長，最大特點就是「相當百搭」！欣欣紅燒牛肉罐頭料理用途廣泛，除了可以加入泡麵、自製牛肉麵享用以外，還可以搭配白飯，也有老饕會使用其燉煮牛肉燉馬鈴薯、紅燒牛肉燉大白菜或羅宋湯等，使用方式相當多元。
「欣欣紅燒牛肉罐頭」現今十分好取得，除了親自至雲林斗六「欣欣生技軍用罐頭工廠」購買外，目前全聯福利中心也有販售。網路通路部分則更多元，欣欣生技官網、國軍福利站網路商店或momo購物網等平台都能輕鬆購入。
至於民眾在乎的價格部分，以欣欣生技官網為例，小罐原價140元、中罐原價220元、大罐則是360元。目前欣欣紅燒罐頭系列款式眾多，除了大眾最愛的牛肉口味以外，還有豬肉等產品，對於無法吃牛的民眾來說是一大福音，若民眾想體驗古早好滋味，不妨買一罐試吃看看！
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