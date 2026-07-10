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「亞特拉斯雄獅」摩洛哥今（10）日在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強賽，遭姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）破門，最終以0：2不敵強敵法國、止步8強。摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）接受《BeIN Sports》採訪時表示，非常羨慕法國陣容，直言隊上超多天才球員，所有人都是那種能立刻上場踢球的頂尖人才。看得出來，法國想要走到最後（奪冠）。」雖然摩洛哥被評為本屆賽事中具備最強競爭力的球隊之一，但在這場對決中，法國隊的實力確實技高一籌。摩洛哥在賽中的主導權，幾乎都由法國掌控，在下半場60分鐘被姆巴佩破門後，球隊開始崩盤，第66分鐘又被登貝萊踢進第2球，最終以0：2落敗，止步本屆賽會8強。摩洛哥總教練沃阿比賽後接受《BeIN Sports》採訪時，直言對法國的陣容深度表示非常羨慕，「法國從未有過這麼多的天才。可以說，所有人都是那種放進先發、能立刻上場踢球的頂尖人才。看得出來，法國想要走到最後（奪冠）。」沃阿比進一步表示，「我們必須承認，我們面對的是一支非常優秀的球隊。我們必須繼續鞏固基礎，打造更深厚的板凳深度，以便在球隊出現傷兵或球員狀態不佳時仍能抗衡。」沃阿比說，「為了贏下這場比賽，我們傾盡了全力，但確實遇到了更強的隊伍。我們也擁有實力出色且年輕的球員儲備。當然，我們會保持自信、不會因此崩潰。」他展現了未來的目標意識，誓言要打造出不遜於法國的強大戰力。事實上，若論陣容深度，摩洛哥也是令人羨慕的國家。他們在去年底以「二軍陣容」出征FIFA卡達阿拉伯盃並奪得冠軍；而一軍國家隊也在阿拉伯盃後隨即舉行的2025年非洲足協（CAF）摩洛哥非洲國家盃中捧回冠軍獎盃。若以球員的實力來看，摩洛哥也正處於「史上最強的黃金時期」。然而，沃阿比似乎認為法國的實力遠遠超越了這個水準。