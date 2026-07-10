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▲美籍傳奇追風人Josh Morgerman曬出第一手氣象圖，石垣島氣壓已驟降至988百帕，正狂飆10級恐怖狂風。（圖／翻攝自X @iCyclone）

巴威颱風（BAVI）的暴風圈正影響日本石垣島！英美兩大追風雙雄正死守風雨第一排，示警颱風扎實的核心結構逐步逼近，當地氣壓已急遽下跌至 988 百帕，更狂飆出每小時破百公里的強勁陣風。Josh Morgerman 在最前線直擊狂風暴雨之餘，特別在社群平台 X 揭露了石垣島一項特殊的「神級防颱裝置」，直言這款特殊防護網能有效阻擋漫天飛散的致命碎石，是當地不可或缺的保命細節！根據英美追風雙雄在石垣島現場發回的最新社群回報，巴威颱風的威力正瘋狂肆虐。追風人 James Reynolds 指出，隨著巴威步步逼近，一波接一波「短暫卻極具破壞力」的強烈雨帶（Rainbands）正如同黑幕般橫掃整個石垣島。而 Josh Morgerman 則秀出氣象觀測數據直言，巴威颱風那目前已正式進入氣象雷達的鎖定範圍。雖然颱風的氣壓梯度有些渙散，但石垣島當地的氣壓已經急遽下跌至 988 百帕，全島一整天都壟罩在狂風暴雨中，目前實測最高陣風已飆到 54 節（約每小時 100 公里，相當於氣象署標準的 10 級狂風）。他警告，颱風最扎實的核心結構預計將在明（11）日清晨正面襲擊石垣島。在如此驚悚的風雨第一排，追風大師們也苦中作樂。Josh Morgerman 發文分享，自己目前正待在石垣島當地的飯店大廳，背景音樂放著優雅放鬆的「大廳平穩爵士樂（Smooth jazz）」，窗外卻伴隨著暴風圈逼近時厲鬼般的「颱風狂吼聲（Typhoon howl）」，兩者交織出極具張力且奇妙的衝突氛圍。不過，Josh 也隨即敏銳地捕捉到現場一個關鍵防颱細節。他拍下飯店正門口外圍被鋪上的一層厚重黑色網子，並向國際網友科普：「Josh 解釋，當強烈颱風正面狂襲時，離島的強風常會夾帶大量的碎石、招牌碎片甚至是折斷的樹枝，以驚人時速在空中亂飛。而這款看似不起眼的特殊防護網，主要功能就是用來保護飯店與建築正門入口，避免遭到漫天飛舞的殘骸碎石直接擊碎玻璃，是日本離島居民代代相傳、確保建築結構與室內人員生命安全的必備「保命神物」。