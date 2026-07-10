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▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

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2026年世界盃足球賽8強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定西班牙對戰比利時的歐洲強權對決。神蛙「蛙貴」這次選擇站在西班牙一方，看好「鬥牛士軍團」能在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內擊敗比利時，直接搶下4強門票。蛙貴上一場大膽預測法國與摩洛哥將在正規時間踢成和局，可惜最終法國以2：0勝出，讓牠未能延續回穩氣勢。目前蛙貴累積戰績13勝15敗，命中率46.4%，距離重返5成勝率仍有一步之遙。這回面對攻守俱佳的西班牙與火力強大的比利時，神蛙沒有再挑戰和局或冷門，而是明確選擇西班牙勝出。西班牙將於台灣時間7月11日凌晨3點交手比利時，，根據台灣運彩盤口資訊，西班牙獨贏賠率1.35，和局3.70，比利時勝出3.45。讓分盤部分，西班牙讓1球賠率2.30，和局（西班牙剛好贏1球）2.55，比利時受讓1球2.10。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.58、小球1.86。本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與比利時之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表西班牙勝出的區域，預測鬥牛士軍團能夠在正規時間內拿下勝利，不讓比賽進入延長賽。西班牙在本屆世界盃展現出成熟的控球體系與高強度壓迫能力，32強以3：0擊敗奧地利，16強再以1：0淘汰葡萄牙，連續兩場完成零封；比利時則在淘汰賽展現強大進攻火力，先以3：2力退塞內加爾，接著以4：1擊敗地主美國。當西班牙的細膩組織遇上比利時的直接攻勢，也讓這場8強戰充滿看點。從小組賽一路走到世界盃8強，蛙貴曾精準命中冷門和局，也曾連續失準被球迷戲稱為「反指標」。上一場與勝利擦肩而過後，牠這次選擇相信陣容狀態穩定的西班牙，試圖重新找回預測節奏。目前蛙貴累積戰績13勝15敗，命中率46.4%。究竟西班牙能否如神蛙所預測，在正規時間內擊敗比利時、挺進世界盃4強；還是比利時會再次用猛烈火力讓蛙貴翻車？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃8強淘汰賽的最新預測，看看神蛙能否止跌回升，繼續向5成命中率發起挑戰。