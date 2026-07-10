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颱風天最想囤的不是泡麵！大票網友狂搶「手搖飲」：可以不吃飯

「最重要的是記得囤手搖飲。」

▲原PO分享自己曾因颱風連假沒囤飲料而苦撐4天的經驗，引發大批網友留言響應。（圖／記者蕭涵云攝）

「上次山陀兒來，買了4杯的我感謝自己」、「今天下班前已訂購6杯無糖茶」、「昨天跟老公直接買6杯，一人一杯可以喝3天」、「山陀兒我囤了3杯，優秀的me」、「宣布放颱風假，第一件事就是去買飲料」、「我囤好4杯了，嚴陣以待」、「我颱風天都會去買山楂烏龍」。

手搖飲料根本是台灣人的血液！巴威颱風來襲前，除了泡麵、乾糧和飲用水，不少民眾認為手搖飲也是必囤物資。一名網友分享，自己曾在山陀兒颱風期間，高雄連放4天颱風假，卻忘記先買飲料，讓他印象深刻，因此提醒大家提前準備。貼文吸引大量網友共鳴，不少人表示早已囤好3至6杯無糖茶或其他飲品，紛紛留言笑喊：「可以不吃飯，但不能沒有手搖」、「那是生命水」。一名網友在Threads發文表示，颱風來臨時囤物資，除了泡麵、乾糧之外，他指出，只要選擇沒有加奶、沒有加配料的飲品，放進冰箱冷藏，通常可以保存約3天。原PO透露，自己曾在山陀兒颱風侵襲期間，遇上高雄一連放了4天颱風假，，因此這次特別提醒大家不要重蹈覆轍。貼文曝光後，立即引發許多手搖飲愛好者共鳴，不少人笑稱早就做好準備，也有人直言，「可以不吃飯，但是不能沒有手搖」、「一天沒手搖就像失去了靈魂」、「必須囤，那是生命水」，甚至有人表示，上次颱風天只記得囤泡麵，結果想喝冰飲時只能喝白開水，讓人相當痛苦。還有人提供保存建議，可以將去冰飲料直接放進冷凍庫，需要飲用時再慢慢退冰；也有人會將飲料倒進保溫瓶，再放入冰箱冷藏，延長保存時間。不過，有網友提醒，手搖飲畢竟屬於現調飲品，放置太久仍可能產生衛生疑慮，「真的不要囤耶，感覺大腸桿菌很多」，建議即使提前購買，也應注意保存方式及飲用期限，避免因久放影響食品安全。