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▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）環流逐漸進入台灣，中央氣象署發布「豪雨特報」，今（10）日晚上至明（11）日，中北部山區有豪雨等級以上降雨，山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動；對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，請注意雷擊、強陣風並慎防積水。◾影響時間：10日下午至11日下午◾超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區◾大豪雨：北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區◾豪雨：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣◾大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區、馬祖地區氣象署科長林伯東提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，巴威明天下午抵達台灣東北東方約200公里的海面，明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。風力方面，今天下午開始各地風力也逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。