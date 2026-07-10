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邱議瑩批：經濟損失要算誰的？

中度颱風巴威持續逼近台灣，基北北桃9日晚間以「擔心可能造成災害」為由，聯合宣布10日停班停課一天，台北股市也同步休市。不過，由於中央氣象署預報顯示，白天風雨未達停班停課標準，加上台指期夜盤大漲，讓不少投資人眼睜睜錯失行情，在網路上掀起一片哀號。民進黨立委邱議瑩也開轟，在未達標準的情況下宣布放假，看起來就是「完全沒有抗壓力與決策力」的行為。事實上，在基北北桃宣布停班停課前，民眾黨立法院黨團主任陳智菡就曾透過臉書發文指出，依照當時預測，巴威颱風暴風圈直到10日下午都不會接觸台灣陸地，呼籲地方政府應秉持「科學、理性、務實」原則，審慎評估是否停班停課。陳智菡也意有所指地表示，即使行政院長卓榮泰陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋前往內湖視察抽水站，也不應影響專業判斷，引發外界關注。儘管外界質疑聲浪不斷，基北北桃四市仍祭出10日停班停課的消息，台北股市也因此休市一天。未料，就在休市前最後一個台指期夜盤，美股半導體股強勢帶動市場，指數一路勁揚，收盤來到46,281點，不少投資人眼看行情大漲卻無法進場交易，紛紛在社群平台崩潰發文「少賺好幾十萬」、「蔣萬安還我錢」等語。針對基北北桃聯合宣布停班停課，綠委邱議瑩透過Threads發文表示，防災固然很重要，但若未達停班停課標準就直接宣布放假，看起來就是完全沒有抗壓力及決策力的行為，她也質疑：「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」