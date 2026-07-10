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2026名古屋亞運運動攀登項目，台灣好手范植恩、姚廷蓁、林嘉翔雖獲國際運動攀登總會（IFSC）亞洲總會分配參賽資格，卻因過往成績未達體制評估的「參賽標準」，遭運動部決議不派員參賽。針對此憾事，曾代表台灣征戰亞運的攀岩名將、現任教練李虹瑩，從體制、資源與產業等多元面向，語重心長地分享了她的觀察與期盼。李虹瑩深刻理解此次風波中，體制與人情之間的拉扯，她分別從兩個身分點出看法。若從選手身分，她認為確實規則與標準就在那裡，如果沒有達標，就是必須摸摸鼻子繼續努力。但身為教練，看見選手積極備戰，自然希望能替他們發聲，爭取多一點鼓勵與機會去善待這些年輕好手。李虹瑩表示，過去的參賽標準多由國內遴選辦法決定，但這次是台灣首度透過國際總會篩選機制取得名額。她期盼未來制度能有討論與調整的空間，朝「取得國際資格即可參賽」的方向邁進。面對成績未達標的殘酷現實，李虹瑩直指問題核心：「更重要的是，為什麼我們拿不到這個成績？」她認為自從運動攀登取得亞奧運資格，各國更多資源和好手投入，年輕世代所面臨的全球競爭環境，遠比她當年還要困難，實力與臨場表現都赤裸裸地反映在殘酷的賽場上。舉速度賽為例，當年還是可以爭取奪牌的「藍海」項目，但如今也是競爭激烈，選手之間的差距都是零點幾秒，各國選手都下功夫去苦練。李虹瑩感嘆，這個項目的資源比起當年雖已有所提升，但仍相對匱乏。「選手去中國、日本訓練比賽可能還能有贊助，但若是赴歐洲參加世界盃就可能沒經費，若想要得到國際賽經驗可能就要自費前往。」她舉新生代好手范植恩為例，家長願意投入，自己有天賦條件，也努力，父母也支持。看好他未來有機會成為世界級選手，因此會希望7月正式名單公布能有轉圜餘地。運動部此前表示，中華代表團本次亞運本部訓輔會議已就賽制特性、整體組團效益及未來發展性，進行審慎綜合評估，完整參賽名單將循程序彙整，預計於7月對外公布。對於大眾常將矛頭指向政府補助不足，李虹瑩提出了更宏觀的產業思維。 她認為資源不一定、也不該全部來自政府，政府不需承擔所有責任。運動產業的商業發展與整體的社會風氣同樣重要。她坦言，現在的環境比起她當選手的時期已經「好非常非常多」，隨著商業岩館的普及，資源正慢慢挹注。但作為攀登產業的一份子，她依然期許整體大環境能「好還要更好」。李虹瑩近年將重心轉往執教，目前有在新竹帶青少年選手，希望培育更多下一代的好手。不過我國仍時常仰賴她出征，今年4月的亞洲沙灘運動會她也代表參戰，許多沒參加比賽的她也笑說確實有點「手癢」，但看到小選手越來越好，她也感到有成就感。