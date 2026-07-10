OpenAI推出全新GPT-5.6系列，一口氣帶來Sol、Terra及Luna三款模型，分別主打高效能、日常工作與快速處理；同時上線全新AI代理工具「ChatGPT Work」，可整合使用者的App、檔案及工作流程，自動製作文件、試算表、簡報，甚至建立網站。面對一連串新名稱，《NOWnews今日新聞》整理三款模型差異、適合情境及ChatGPT Work使用方式，讓一般用戶一次看懂。
GPT-5.6 Sol能力最強：適合複雜工作
GPT-5.6 Sol是這次系列中的旗艦模型，也是三款模型中能力最完整的一款，主要強項包括專業知識工作、程式開發、電腦操作、科學研究，以及需要多步驟推理的複雜任務。對一般用戶而言，若工作牽涉大量資料、需要反覆比對，或最後成果要交給主管、客戶及正式對外使用，就較適合選擇Sol。速度未必是三款模型中最快，但適合重要、困難及不能只得到簡單答案的任務。
GPT-5.6 Terra最均衡：日常工作用這款就夠
GPT-5.6 Terra定位為均衡的模型，OpenAI形容為適合日常工作的選擇，效能可與前一代GPT-5.5競爭，但運算成本更低，Terra適合多數上班族常見需求，整理會議紀錄、撰寫報告、摘要文件、製作一般簡報、分析試算表、規劃行程，或建立簡單的進度追蹤工具。
GPT-5.6 Luna速度快：大量重複工作交給它
GPT-5.6 Luna是三款模型中速度最快，適合處理規則明確內容簡單，或需要大量重複執行的工作。例如修改短訊息、翻譯短文、產生文章標題、整理購物清單、分類顧客意見、替資料加上標籤，或依照固定格式批次改寫多份內容，都可交給Luna。
三款模型不是都能在一般聊天室選
需要注意的是，Terra及Luna目前不會出現在一般ChatGPT對話的模型選單中，主要提供ChatGPT Work、Codex及OpenAI API使用；符合資格的用戶在一般ChatGPT手動選擇Medium、High或Extra High推理程度時，則會使用GPT-5.6 Sol。
至於一般日常聊天、改寫文字及快速問答，GPT-5.5 Instant仍是ChatGPT預設模型，並未被GPT-5.6完全取代。
ChatGPT Work是什麼？從回答問題變成直接完成工作
OpenAI也同步推出「ChatGPT Work」，過去使用ChatGPT時，通常是提出問題、取得文字答案後，再由使用者自行貼進Word、Excel或PowerPoint；ChatGPT Work則可以直接跨越不同App及檔案，將工作從頭做到完成。ChatGPT Work也支援排程任務，可設定固定時間整理資料、更新文件，或在指定條件出現後執行工作。
Atlas瀏覽器8月9日退場
隨著瀏覽器AI代理功能整合進ChatGPT及Codex，OpenAI也宣布停止ChatGPT Atlas瀏覽器，預定於2026年8月9日停止運作；屆時Atlas可能無法再開啟網頁、瀏覽網站或執行瀏覽器代理任務。OpenAI提醒，Atlas內的書籤、瀏覽紀錄及已開啟分頁不會自動轉移，用戶應在8月9日前匯出或保存重要資料。
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GPT-5.6 Sol是這次系列中的旗艦模型，也是三款模型中能力最完整的一款，主要強項包括專業知識工作、程式開發、電腦操作、科學研究，以及需要多步驟推理的複雜任務。對一般用戶而言，若工作牽涉大量資料、需要反覆比對，或最後成果要交給主管、客戶及正式對外使用，就較適合選擇Sol。速度未必是三款模型中最快，但適合重要、困難及不能只得到簡單答案的任務。
GPT-5.6 Terra最均衡：日常工作用這款就夠
GPT-5.6 Terra定位為均衡的模型，OpenAI形容為適合日常工作的選擇，效能可與前一代GPT-5.5競爭，但運算成本更低，Terra適合多數上班族常見需求，整理會議紀錄、撰寫報告、摘要文件、製作一般簡報、分析試算表、規劃行程，或建立簡單的進度追蹤工具。
GPT-5.6 Luna速度快：大量重複工作交給它
GPT-5.6 Luna是三款模型中速度最快，適合處理規則明確內容簡單，或需要大量重複執行的工作。例如修改短訊息、翻譯短文、產生文章標題、整理購物清單、分類顧客意見、替資料加上標籤，或依照固定格式批次改寫多份內容，都可交給Luna。
需要注意的是，Terra及Luna目前不會出現在一般ChatGPT對話的模型選單中，主要提供ChatGPT Work、Codex及OpenAI API使用；符合資格的用戶在一般ChatGPT手動選擇Medium、High或Extra High推理程度時，則會使用GPT-5.6 Sol。
至於一般日常聊天、改寫文字及快速問答，GPT-5.5 Instant仍是ChatGPT預設模型，並未被GPT-5.6完全取代。
ChatGPT Work是什麼？從回答問題變成直接完成工作
OpenAI也同步推出「ChatGPT Work」，過去使用ChatGPT時，通常是提出問題、取得文字答案後，再由使用者自行貼進Word、Excel或PowerPoint；ChatGPT Work則可以直接跨越不同App及檔案，將工作從頭做到完成。ChatGPT Work也支援排程任務，可設定固定時間整理資料、更新文件，或在指定條件出現後執行工作。
Atlas瀏覽器8月9日退場
隨著瀏覽器AI代理功能整合進ChatGPT及Codex，OpenAI也宣布停止ChatGPT Atlas瀏覽器，預定於2026年8月9日停止運作；屆時Atlas可能無法再開啟網頁、瀏覽網站或執行瀏覽器代理任務。OpenAI提醒，Atlas內的書籤、瀏覽紀錄及已開啟分頁不會自動轉移，用戶應在8月9日前匯出或保存重要資料。