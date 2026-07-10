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檢驗報告急件最快2天可出爐 專家：仍需檢調進一步調查

中聯油脂因大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，食安問題引發關注。台中地檢署也出手將中聯總經理聲押禁見，4名董事長千萬交保。同時因通報時間延遲，遭衛福部及地方重罰。專家提到，一般而言，送驗急件2天到一週、一般件以1到2週都有可能。但業者是否有刻意隱匿、拖延，詳細情況仍有待檢方釐清。中聯致癌油事件影響全台多項產品。中興大學食品安全研究所副教授林信堂受訪時提到，畢竟是致癌物，即便濃度再低，它就是致癌物，加上業者、政府的處置就會讓各界覺得慢半拍，也被聯想隱匿的情況。各界認為通報的時間延宕，林信堂說，這部分要由食藥署、地方政府及檢調釐清內部通報過程，並了解送驗到報告出爐時間，透過資料比對才比較清楚。他認為，整體通報SOP仍有改善空間。通常檢驗流程所需時間，林信堂指出，檢驗單位的機器大多是共用的，也需要排程，急件約2天至1週、一般件約10天至2週都有可能，也不能排除上午送件、下午或晚上報告出爐。不過，林信堂說明，因為報告具有法律效力、同時要判定產品是否有違規情形，需要重複確認檢驗數據沒有問題。而檢方聲押了中聯總經理，林信堂推測，司法單位可能尚在調查其他犯罪行為，包括隱匿不報、或是業者明知已經出問題了為什麼沒有積極處理等，但還是需要檢調進一步釐清。