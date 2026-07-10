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氣象署已經發布中度颱風巴威海陸颱風警報，預估今（10）日晚間至明天白天將是全台風雨最猛烈的時段，柯震東曾經在颱風天丟出大哉問，不解為什麼颱風天就是很適合吃泡麵，發文引來網友熱議，猜測是早年只要遇上颱風，物資短缺，台灣人就會以泡麵果腹，潛移默化之下，颱風天吃泡麵變成了一種習慣，吸引破萬人按讚。2年前凱米颱風襲台，柯震東在Threads發問：「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？還是因為有什麼事件！我忘了！」稱就像中秋節要吃烤肉是因為烤肉醬廣告，不知道是否為都市傳說，還是有其他典故，「我真的很好奇！我容易被炎上！但我就真的不知道！很想知道原因！」貼文一發布，短時間累計20萬瀏覽次數、近500名網友討論，「不知道為什麼，在颱風天吃泡麵就是最對味」、「我認同！就像韓國人下雨天要吃煎餅配燒酒，沒有為什麼」、「好扯...我剛才在想這件事而已」、「因為泡麵有熱水就可以了？甚至還能乾吃」、「跟游完泳一樣一定要吃泡麵！」還有不少人附上正在吃泡麵的照片，讓只有小酌的柯震東直呼：「好餓！」而有網友推敲出可能的原因，「因為3、40年前的台灣一遇到颱風到處停電、淹水、交通中斷、物資短缺，這時候泡麵、罐頭變成最佳食材，久而久之，一到颱風季節大家就開始囤積，甚至中元普渡也開始祭拜泡麵」、「可能是小時候遭遇過停電，只有熱水沒辦法開瓦斯，所以能吃的東西只剩下泡麵的畫面，相當深刻，並且生動的刻在腦海裡！」