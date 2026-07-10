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▲羅大佑（如圖）透露自己不排斥利用AI軟體來尋找編曲上的靈感，但採取「參考但不依賴」的心態。（圖／媒體棧X大右音樂X超級圓頂提供 提供）

羅大佑72歲生日前夕推出新歌〈所以〉，面對世界動盪與AI浪潮，期望藉由自身音樂創作撫慰人心，面對科技AI急速發展擴張，羅大佑採取「參考但不依賴」的開放心態，並且不怕被取代，羅大佑認為：「雋永的旋律及好的音樂是機器做不出來的，因為人做音樂始終有靈魂，這部分是獨一無二且無法被抹滅！」此外即將迎接生日，羅大佑也分享凍齡6字秘訣透露自己即使在忙，每天不間斷地做發聲練習、瘋狂苦練古典鋼琴曲。羅大佑擅長藉由歌曲針砭時事，對於近年科技的飛速發展帶給全人類的鉅變特別有感，他認為當前全球正處於極度矛盾的狀態，世界多數地區面臨經濟疲弱、社會不安與就業焦慮，但各國政府與大型科技企業卻投入前所未有的資源發展人工智慧，導致經濟動能與科技資源高度失衡現象。為此，羅大佑期望藉由自身音樂創作撫慰人心，讓身處巨變中的人們帶來繼續前行的力量。而面對科技AI急速發展擴張，羅大佑採取「參考但不依賴」的開放心態。在音樂創作上，72歲的他仍與時俱進，透露自己雖不排斥利用AI軟體來尋找編曲上的靈感，但僅當成參考工具，更強調「雋永的旋律及好的音樂是機器做不出來的，因為人做音樂始終有靈魂，這部分是獨一無二且無法被抹滅。」堅持這份信念的羅大佑不怕被AI取代，反而向所有的音樂人共勉，「要做出有『靈魂』的音樂雖然很抽象也很難，但這是愛音樂的人必須要去努力堅持的。」同時，羅大佑也鼓勵所有的創作歌手，身為音樂人必須堅持把音樂做到最極致的情況，不讓夥伴、朋友及下一代的音樂人工作被取代。羅大佑將將過72歲大壽，非但沒被年齡框架所限制，甚至開心擁抱自己的歲數，笑說：「自己最近在舞台上總是不經意、很高興地宣布自己72歲了。」他也特別分享凍齡的秘訣就是六個字：自己即使在忙，每天不間斷地做發聲練習、瘋狂苦練古典鋼琴曲，羅大佑說：「有時候一天彈上五到八個小時，甚至練到天亮都不自知。」