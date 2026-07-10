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▲巴威颱風路徑，預估將從北部近海通過，颱風暴風圈預估周六清晨，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）陸上警報今（10）日下午5時新增彰化、馬祖，目前包括「彰化以北、南投、宜花東」都在警戒範圍內，中央氣象署預估巴威暴風圈將在明（11）日清晨接觸台灣陸地，登陸台灣機率低，風雨今晚將由北至南逐漸加大。中度颱風巴威，今（10）日下午5時，位置在鵝鑾鼻東方600公里的海面上，以每小時26公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、臺東、馬祖應嚴加戒備。臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署預報員謝佩芸提醒，隨著颱風接近，今天下午北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，巴威明天下午抵達台灣東北東方約200公里的海面，明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。風力方面，今天下午開始各地風力也逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。