看到緊急按鈕就控制不住手？別人叫你不要這樣做，你偏想要這樣做？不妨到「炎上展」體驗這些做了可能會被「炎上」瞬間，在日本吸引萬人朝聖的「炎上展」，亞洲授權首站就選在台北NOKE忠泰樂生活3樓UNCANNY開展，即日起到8月11日，歡迎想做會被「炎上」事情的民眾參觀。
抑制不住內心小衝動？來逛展丟掉禮貌
由好奇心創意主辦的「炎上展」，設置超過10組日常互動場景，有近半數是為了台灣獨家設置的日常生活場景，讓民眾有更沉浸式的感受。參觀民眾可以躺在冰櫃上，直接闖進熱炒店冰箱，或是按壓緊急按鈕，體驗平常做了會被「炎上」的事情。
主辦單位表示，民眾可以在展場裡釋放內心裡的「小惡魔」，盡情做自己不用怕被炎上，如果你受夠社會上的各種規矩，和無處不在的「全民糾察隊」，在這裡能暫時卸下禮貌，把平時只能吞進肚子的腹黑與碎碎念，通通丟出來。
合法釋放壓力！做平常不能做的事
展覽昨（9）日開展後，吸引不少人前往體驗，並在Threads、IG等社群平台分享心得，「超級好玩的展覽！！裡面可以體驗各種在真實世界不能做的事，很適合叛逆的人釋放壓力！大推推！！！！ 喜歡」、「壓力太大炎上展就是你發洩的出口」、「推薦給被社會荼毒很嚴重的人」。
「炎上展」台灣站相關資訊
展覽時間：2026年7月9日（四）～2026年8月11日（二）
開放時間：周日到四11：00～21：30（21：00最後入場），周五、六11：00～22：00（21：30最後入場）
展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY (台北市中山區樂群三路200號)
門票：350元
購票網址：https://go.fansi.me/events/830001
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由好奇心創意主辦的「炎上展」，設置超過10組日常互動場景，有近半數是為了台灣獨家設置的日常生活場景，讓民眾有更沉浸式的感受。參觀民眾可以躺在冰櫃上，直接闖進熱炒店冰箱，或是按壓緊急按鈕，體驗平常做了會被「炎上」的事情。
主辦單位表示，民眾可以在展場裡釋放內心裡的「小惡魔」，盡情做自己不用怕被炎上，如果你受夠社會上的各種規矩，和無處不在的「全民糾察隊」，在這裡能暫時卸下禮貌，把平時只能吞進肚子的腹黑與碎碎念，通通丟出來。
展覽昨（9）日開展後，吸引不少人前往體驗，並在Threads、IG等社群平台分享心得，「超級好玩的展覽！！裡面可以體驗各種在真實世界不能做的事，很適合叛逆的人釋放壓力！大推推！！！！ 喜歡」、「壓力太大炎上展就是你發洩的出口」、「推薦給被社會荼毒很嚴重的人」。
展覽時間：2026年7月9日（四）～2026年8月11日（二）
開放時間：周日到四11：00～21：30（21：00最後入場），周五、六11：00～22：00（21：30最後入場）
展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY (台北市中山區樂群三路200號)
門票：350元
購票網址：https://go.fansi.me/events/830001