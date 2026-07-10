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國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）恐因涉嫌違反政治中立原則，面臨國際奧林匹克委員會（IOC）的正式調查。據路透社9日報導，這起風波源自於美國隊球員的紅牌禁賽處分，在美國總統川普（Donald Trump）施壓後竟獲得史無前例的「緩刑」，引發人權團體強烈不滿。如果調查確認因凡蒂諾違反政治中立，他面臨至少1萬瑞士法郎（約合200萬日圓）的罰款，並可能遭到最長達2年的「禁止參與所有足球相關活動」的嚴厲處分。在本屆美加墨世界盃16強淘汰賽中，美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在對陣波士尼亞與赫塞哥維納時領到紅牌遭驅逐出場。然而，FIFA卻在5日做出極為罕見的決定，給予巴洛貢「1年的處分緩刑」。更引發爭議的是，美國總統川普公開承認，在這項緩刑決定背後，他曾直接向因凡蒂諾施加壓力。針對此事件，總部位於倫敦的人權團體「公平廣場（FairSquare）」發表聲明，指控同時身兼IOC委員的因凡蒂諾「屢次違反政治中立規則」，並正式向IOC提出異議與申訴。事實上，這並非該團體首次對因凡蒂諾開砲。早在去年12月，針對FIFA將「FIFA和平獎」頒發給川普一事，「公平廣場」就曾向FIFA倫理委員會提出過類似的申訴。因凡蒂諾與政治人物的過從甚密，已讓他面臨嚴重的職責危機。根據FIFA的倫理規定，若查證確實違反政治中立原則，違規者將面臨至少1萬瑞士法郎（約合200萬日圓）的罰款，並可能遭到最長達2年的「禁止參與所有足球相關活動」的嚴厲處分。