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中颱巴威來勢洶洶，中央氣象署今（10）日清晨發布海上、陸上颱風警報，全台共計12縣市陸續公布停班停課措施。其中，台中市政府宣布自10日晚間6時起，至11日全天停班停課，合計長達30小時，卻也引來外界質疑，既然認定白天未達停班停課標準，為何不等到當天再決定，甚至反問「難道盧秀燕會神預測隔天風雨？」對此，民進黨台中市議員卓冠廷直言，盧秀燕此舉其實就是「怕被罵、沒擔當」。卓冠廷在政論節目《頭家來開講》表示，天氣本來就是瞬息萬變，中央氣象署每天都只能針對未來24小時進行預報，但盧秀燕卻能提前2天宣布後天停班停課，如果最後真的大風大雨，難道就代表她是神預測嗎？卓冠廷分析，依照台中市政府的判斷，10日白天雨量預估約50毫米，尚未達停班停課標準，真正可能符合標準的是當天晚間6時以後，因此市府才宣布自傍晚開始停班停課。不過，他認為盧秀燕真正的考量並非氣象，而是擔心決策挨批，因此乾脆一次宣布放假30小時，「這樣聽起來比較好聽」。卓冠廷進一步指出，是否宣布停班停課，本來就是地方首長最困難的決策之一，不論決定放或不放，都一定會有人支持、有人反對，有人希望放假，也有人擔心收入受到影響。但他直言，身為市長就必須承擔這些壓力與民怨，最後更重話表示，「盧秀燕如果這麼沒擔當，就不要當市長了」。