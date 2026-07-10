2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）進入最終8強賽，亞洲球隊早已全軍覆沒。日本足球媒體《Football Channel》近期列出亞洲表現不如預期的「最差11人（Worst 11）」名單。其中小組賽意外落馬的韓國共有5人上榜，孫興慜 (Son Heung-Min）、李剛仁 (Lee Kang-In）更是指標性球星；韓媒《SPOTV》認為，這份評選與韓方的觀點不謀而合，是「戰術問題與球隊營運失敗」綜合性問題。
日媒列出世界盃亞洲「最差11人」 孫興慜名列其中
本屆世界盃共有破紀錄的9支亞洲球隊參賽，分別是日本、南韓、澳洲、伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克、約旦與烏茲別克，僅日本、韓國有勝場紀錄，日本更是唯一有晉級32強淘汰賽的亞洲球隊。日媒《Football Channel》列出本屆世界盃亞洲各國球員的活躍表現，並選出表現不如預期的「最差11人」名單。
小組賽出局震驚亞洲球壇的韓國球員有5人名列其中，其中也包含了亞洲足球的指標性人物孫興慜 。《Football Channel》分析指出，「他是本屆大賽最令人失望的球員之一。雖然他是先前韓國媒體嘲弄兵役問題下的被害者，但撇開這點不談，他過去全盛時期的爆發力在此時已難以尋覓。」
李剛仁狀況低迷 日媒認為是洪明甫戰術問題
另一位韓國足球王牌李剛仁也榜上有名，《Football Channel》表示，「他雖然擁有魔幻般的左腳，卻未能創造出決定性的差異。」不過，日媒將其低迷的原因歸咎於總教練洪明甫的戰術運作，並指出，「將過重的防守負擔與後場組織推進任務，強加在進攻核心李剛仁身上，反而削弱了他的優點。」
除此之外，李在城 (Lee Jae-Sung）、薛英佑 (Seol Young-Woo）以及金承奎 (Kim Seung-Gyu）也都被列入了最差11人名單。《Football Channel》認為，李在城的表現倒是其次，問題在於他成了國家隊內部傳聞不斷的內訌爭議中心；薛英佑則是因為低於預期的賽場表現，以及大賽期間爆出的爭議而遭受批評；至於金承奎，雖然他有多次精彩撲救，但在對陣墨西哥時發生的致命失誤，最終對其評價產生了決定性的影響。
韓國多達5人上榜 韓媒：「戰術問題與球隊營運失敗」
韓媒《SPOTV》認為，《Football Channel》這次的評選，與外界認為韓國隊提早出局是「戰術問題與球隊營運失敗」複合作用所致的觀點不謀而合。從進攻資源的運用方式，到國家隊內部氛圍的管理，本屆韓國在世界盃期間所暴露出的種種問題，顯然也如實反映在了日本媒體的眼中。
另一方面，《Football Channel》除了韓國隊的5名球員外，名單中還包含了沙烏地阿拉伯的阿姆里（Abdulelah Al-Amri）、布拉伊坎（Firas Al-Buraikan）；卡達的羅羅（Pedro Miguel）、艾哈邁德（Homam Ahmed）與馬迪博（Assim Madibo）。而日本球員中則僅有一人上榜，即曾挑釁過巴西隊的塩貝健人，被列入了本屆世界盃亞洲最差11人名單中。
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本屆世界盃共有破紀錄的9支亞洲球隊參賽，分別是日本、南韓、澳洲、伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克、約旦與烏茲別克，僅日本、韓國有勝場紀錄，日本更是唯一有晉級32強淘汰賽的亞洲球隊。日媒《Football Channel》列出本屆世界盃亞洲各國球員的活躍表現，並選出表現不如預期的「最差11人」名單。
小組賽出局震驚亞洲球壇的韓國球員有5人名列其中，其中也包含了亞洲足球的指標性人物孫興慜 。《Football Channel》分析指出，「他是本屆大賽最令人失望的球員之一。雖然他是先前韓國媒體嘲弄兵役問題下的被害者，但撇開這點不談，他過去全盛時期的爆發力在此時已難以尋覓。」
李剛仁狀況低迷 日媒認為是洪明甫戰術問題
另一位韓國足球王牌李剛仁也榜上有名，《Football Channel》表示，「他雖然擁有魔幻般的左腳，卻未能創造出決定性的差異。」不過，日媒將其低迷的原因歸咎於總教練洪明甫的戰術運作，並指出，「將過重的防守負擔與後場組織推進任務，強加在進攻核心李剛仁身上，反而削弱了他的優點。」
除此之外，李在城 (Lee Jae-Sung）、薛英佑 (Seol Young-Woo）以及金承奎 (Kim Seung-Gyu）也都被列入了最差11人名單。《Football Channel》認為，李在城的表現倒是其次，問題在於他成了國家隊內部傳聞不斷的內訌爭議中心；薛英佑則是因為低於預期的賽場表現，以及大賽期間爆出的爭議而遭受批評；至於金承奎，雖然他有多次精彩撲救，但在對陣墨西哥時發生的致命失誤，最終對其評價產生了決定性的影響。
韓國多達5人上榜 韓媒：「戰術問題與球隊營運失敗」
韓媒《SPOTV》認為，《Football Channel》這次的評選，與外界認為韓國隊提早出局是「戰術問題與球隊營運失敗」複合作用所致的觀點不謀而合。從進攻資源的運用方式，到國家隊內部氛圍的管理，本屆韓國在世界盃期間所暴露出的種種問題，顯然也如實反映在了日本媒體的眼中。
另一方面，《Football Channel》除了韓國隊的5名球員外，名單中還包含了沙烏地阿拉伯的阿姆里（Abdulelah Al-Amri）、布拉伊坎（Firas Al-Buraikan）；卡達的羅羅（Pedro Miguel）、艾哈邁德（Homam Ahmed）與馬迪博（Assim Madibo）。而日本球員中則僅有一人上榜，即曾挑釁過巴西隊的塩貝健人，被列入了本屆世界盃亞洲最差11人名單中。
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