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美國印第安納州發生一起令警方瞠目結舌的瘋狂縱火案。一名居住在韋恩堡（Fort Wayne）的36歲男子，涉嫌用菜刀親手割斷自己的陰莖，隨後在斷肢上澆淋汽油，將其充當「火種」點燃鄰居車庫。根據《紐約郵報》報導，這起離奇事件發生於今年5月6日，36歲的男子佩登（Christopher Peden）在案發後滿身是血地與執法人員遭遇，他第一時間聲稱自己在市中心遭人持刀刺傷。然而，警方在深入追查與現場勘驗後，迅速識破了他的謊言，佩登最終向警方吐露事情真相。佩登表示，案發當天他闖入鄰居的車庫內，拿出一把隨身攜帶的廚房菜刀「自宮」，當場切斷了自己的生殖器。接著，將汽油澆淋在自己被切斷的生殖器上，隨後將其放在鄰居車庫大門內側的地板上，並用打火機將其引燃，造成火勢。鑑識人員隨後在案發車庫內搜集到了關鍵證物，包括一個紅色塑膠汽油桶、四個打火機，以及一把沾有血跡的廚房菜刀，現場跡象與佩登證詞完全吻合。目前，佩登已被依縱火罪起訴，並由警方關押看管，全案定於下週正式開庭審理。法庭文件並未透露佩登瘋狂舉動背後的動機，也未說明他的精神狀況，但這起罕見的「自宮縱火」案，已在當地引發高度關注。