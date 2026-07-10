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巴威颱風來襲，今（10）日北北基停班停課，雖然目前風雨不算大，但外出仍有一定風險，熱愛COVER韓星神曲的小鐘（鐘昀呈）吃飽在家沒事做，就選跳了最近爆紅的ATEEZ《BAD》，還學起崔傘穿吊嘎秀抖胸舞，結果畫面實在太像復健，笑翻網友：「颱風天可以休息沒關係！」、「舞技BAD」。ATEEZ於6月26日發行新專輯《GOLDEN HOUR: Part.5》，主打歌為〈BAD〉，後來靠著成員的打歌舞台爆紅，其中最洗腦的片段，就是有著結實肌肉的崔傘穿著白色吊嘎的「抖胸舞」，片段迅速橫掃各大社群。熱愛COVER各大韓星神曲的小鐘，這次當然也不會放過拍〈BAD〉的機會，他穿上黑色吊嘎展現「抖胸舞」，身材目測過關，但肢體依然不協調，他也自嘲：「颱風天在家復健。」惹笑一票滑手機的網友：「颱風天可以休息沒關係！」、「開頭以為是什麼東西很臭」、「舞技BAD」，但也有人稱讚小鐘的身材滿好，肌肉線條明顯可見。小鐘過去常在社群分享舞蹈COVER影片，只要韓團推出新歌，他幾乎一首都不錯過，曾挑戰CORTIS、LE SSERAFIM、GD等藝人的舞蹈，偏偏肢體僵硬、每個動作都像慢半拍的舞姿，總能笑翻大批網友。日前他才翻跳女團ILLIT新曲〈it's me〉，還寫下「又來復健了」，沒想到竟被ILLIT官方帳號轉發，讓全世界都看見台灣中年大叔努力復健的珍貴畫面。