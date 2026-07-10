巴威颱風（國際命名：Bavi）往西北向台灣靠近，中央氣象署預報員謝佩芸表示，巴威的路徑大方向已經定調，目前最大變數會是巴威颱風經過北部海面時，可能與地形產生影響，出現中心「上下擺盪」的情況，如果抖動幅度較大，待在北部海面時間拉長，對台灣各地的風雨時程也可能延後，氣象署將持續追蹤。
巴威經過北部近海 W型路徑要注意
謝佩芸指出，巴威颱風沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西北方移動，預估明（11）日凌晨，暴風圈接觸台灣東北部陸地，明天白天通過北部近海；強度在靠近台灣這段時間，因為東半部黑潮較溫暖的海溫能保持，但抵達台灣北部後，環境不利發展，強度會明顯衰退，暴風半徑則預估明天凌晨也會從380公里下修至350公里。
謝佩芸提及，巴威颱風路徑大方向已定，但過去這種環流較大的颱風，在靠近陸地時往往會出現「中心抖動」的情況，如果巴威颱風也出現這樣的變化，就要觀察它「上下擺動的幅度」，雖然不至於讓颱風中心登陸台灣，但比起走直線，W型的路徑會拉長通過北部近海的時間，各地風雨也會拉長。
今晚雨勢升級！明天北台灣風雨最猛
謝佩芸提醒，隨著颱風接近，今天晚上北台灣將開始有「間歇性大雨」，南部山區也有些許降雨發生，巴威明天中午至下午距離台灣最近，明天白天「北部、宜蘭、中部山區」降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
風力方面，今天下午開始各地風力也逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
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謝佩芸指出，巴威颱風沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西北方移動，預估明（11）日凌晨，暴風圈接觸台灣東北部陸地，明天白天通過北部近海；強度在靠近台灣這段時間，因為東半部黑潮較溫暖的海溫能保持，但抵達台灣北部後，環境不利發展，強度會明顯衰退，暴風半徑則預估明天凌晨也會從380公里下修至350公里。
謝佩芸提及，巴威颱風路徑大方向已定，但過去這種環流較大的颱風，在靠近陸地時往往會出現「中心抖動」的情況，如果巴威颱風也出現這樣的變化，就要觀察它「上下擺動的幅度」，雖然不至於讓颱風中心登陸台灣，但比起走直線，W型的路徑會拉長通過北部近海的時間，各地風雨也會拉長。
謝佩芸提醒，隨著颱風接近，今天晚上北台灣將開始有「間歇性大雨」，南部山區也有些許降雨發生，巴威明天中午至下午距離台灣最近，明天白天「北部、宜蘭、中部山區」降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
風力方面，今天下午開始各地風力也逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
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