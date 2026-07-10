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電子製造業加班工時 破有統計以來紀錄

台灣受惠於全球AI熱潮，對於AI相關的半導體、伺服器需求絡繹不絕。主計總處今（10）日公布5月工業及服務業薪資統計結果，電子零組件，以及電腦電子光學製品製造業1至5月加班工時，達28.8小時、16.8小時，創有統計以來、近47年同期最高紀錄。5 月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為 52,164 元，較上月增加0.17%，較去年同月亦增3.30%；獎金及加班費等非經常性薪資14,110 元，合計後總薪資平均數為66,274元，較上月增加8.79%，較上年同月亦增 0.93%。而5月全體受僱員工加班工時平均為9.2小時，較上月減少0.2小時，較上年同月則增0.1小時；1至5月平均每月加班工時為9.1小時，較上年同期增加0.4小時，其中製造業為17.7小時，創近22年同期最高。而近年來AI需求滾燙，不僅頻頻墊高台灣外銷表現，也反映在科技產業的加班工時。電子零組件今年1至5月平均加班工時為28.8小時、電腦電子光學製品製造業為16.8小時，雙雙創近47年同期最高紀錄。主計總處表示，部分工時員工因工時較短，5月經常性薪資平均數為21,268 元，月增 0.43%，年增 1.45%，平均經常性時薪 225 元，與上月持平，年增 4.17%；加計獎金及加班費後，總薪資平均數為22,216 元，月減 0.27%，年增 0.85%