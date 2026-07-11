命理師小孟老師分析今（11）日12星座在工作、感情、財運的運勢，巨蟹座投資建議減碼，水瓶座凡種一可得百，金牛座在工作上專業強項超群，雙子座有較為疲倦的狀況。
牡羊座：
工作：留意潛在危機
感情：相信內在聲音
財運：投資多停看聽
牡羊幸運色:可可色
貴人:射手
小人:牡羊
金牛座：
工作：專業強項超群
感情：問心無愧即可
財運：可多佈施善款
金牛幸運色:粉紅色
貴人:魔羯
小人:金牛
雙子座：
工作：狀態較為疲倦
感情：平靜後再溝通
財運：買賣前後比較
雙子幸運色:卡其色
貴人:雙魚
小人:獅子
巨蟹座：
工作：可能得罪同仁
感情：情人更加照顧
財運：投資建議減碼
巨蟹幸運色:正紅色
貴人:巨蟹
小人:天蠍
獅子座：
工作：留意職場氛圍
感情：不必爭執小事
財運：勿信網路消息
獅子幸運色:碧綠色
貴人:牡羊
小人:雙子
處女座：
工作：制定可行計畫
感情：彼此細水長流
財運：照著方向投資
處女幸運色:淺紫色
貴人:水瓶
小人:魔羯
天秤座：
工作：企劃得到認可
感情：平淡才是真愛
財運：才智帶來財富
天秤幸運色:酒紅色
貴人:雙子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：毅力創造成就
感情：勇氣拾取愛情
財運：好運即將出現
天蠍幸運色:銀白色
貴人:處女
小人:巨蟹
射手座：
工作：避免掏心掏肺
感情：心儀對象出現
財運：查證當前資訊
射手幸運色:果橙色
貴人:獅子
小人:處女
魔羯座：
工作：主動帶領大家
感情：展現出責任感
財運：努力耕耘收穫
魔羯幸運色:深棕色
貴人:天蠍
小人:雙魚
水瓶座：
工作：和緩化解衝突
感情：照顧對方情緒
財運：凡種一可得百
水瓶幸運色:墨黑色
貴人:天秤
小人:射手
雙魚座：
工作：努力終被看見
感情：珍愛不怕等待
財運：獲取正當收益
雙魚幸運色:金箔色
貴人:金牛
小人:天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：留意潛在危機
感情：相信內在聲音
財運：投資多停看聽
牡羊幸運色:可可色
貴人:射手
小人:牡羊
金牛座：
工作：專業強項超群
感情：問心無愧即可
財運：可多佈施善款
金牛幸運色:粉紅色
貴人:魔羯
小人:金牛
雙子座：
工作：狀態較為疲倦
感情：平靜後再溝通
財運：買賣前後比較
雙子幸運色:卡其色
貴人:雙魚
小人:獅子
巨蟹座：
工作：可能得罪同仁
感情：情人更加照顧
財運：投資建議減碼
巨蟹幸運色:正紅色
貴人:巨蟹
小人:天蠍
獅子座：
工作：留意職場氛圍
感情：不必爭執小事
財運：勿信網路消息
獅子幸運色:碧綠色
貴人:牡羊
小人:雙子
處女座：
工作：制定可行計畫
感情：彼此細水長流
財運：照著方向投資
處女幸運色:淺紫色
貴人:水瓶
小人:魔羯
天秤座：
工作：企劃得到認可
感情：平淡才是真愛
財運：才智帶來財富
天秤幸運色:酒紅色
貴人:雙子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：毅力創造成就
感情：勇氣拾取愛情
財運：好運即將出現
天蠍幸運色:銀白色
貴人:處女
小人:巨蟹
射手座：
工作：避免掏心掏肺
感情：心儀對象出現
財運：查證當前資訊
射手幸運色:果橙色
貴人:獅子
小人:處女
魔羯座：
工作：主動帶領大家
感情：展現出責任感
財運：努力耕耘收穫
魔羯幸運色:深棕色
貴人:天蠍
小人:雙魚
水瓶座：
工作：和緩化解衝突
感情：照顧對方情緒
財運：凡種一可得百
水瓶幸運色:墨黑色
貴人:天秤
小人:射手
雙魚座：
工作：努力終被看見
感情：珍愛不怕等待
財運：獲取正當收益
雙魚幸運色:金箔色
貴人:金牛
小人:天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。