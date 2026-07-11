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命理師小孟老師分析今（11）日12星座在工作、感情、財運的運勢，巨蟹座投資建議減碼，水瓶座凡種一可得百，金牛座在工作上專業強項超群，雙子座有較為疲倦的狀況。工作：留意潛在危機感情：相信內在聲音財運：投資多停看聽牡羊幸運色:可可色貴人:射手小人:牡羊工作：專業強項超群感情：問心無愧即可財運：可多佈施善款金牛幸運色:粉紅色貴人:魔羯小人:金牛工作：狀態較為疲倦感情：平靜後再溝通財運：買賣前後比較雙子幸運色:卡其色貴人:雙魚小人:獅子工作：可能得罪同仁感情：情人更加照顧財運：投資建議減碼巨蟹幸運色:正紅色貴人:巨蟹小人:天蠍工作：留意職場氛圍感情：不必爭執小事財運：勿信網路消息獅子幸運色:碧綠色貴人:牡羊小人:雙子工作：制定可行計畫感情：彼此細水長流財運：照著方向投資處女幸運色:淺紫色貴人:水瓶小人:魔羯工作：企劃得到認可感情：平淡才是真愛財運：才智帶來財富天秤幸運色:酒紅色貴人:雙子小人:水瓶工作：毅力創造成就感情：勇氣拾取愛情財運：好運即將出現天蠍幸運色:銀白色貴人:處女小人:巨蟹工作：避免掏心掏肺感情：心儀對象出現財運：查證當前資訊射手幸運色:果橙色貴人:獅子小人:處女工作：主動帶領大家感情：展現出責任感財運：努力耕耘收穫魔羯幸運色:深棕色貴人:天蠍小人:雙魚工作：和緩化解衝突感情：照顧對方情緒財運：凡種一可得百水瓶幸運色:墨黑色貴人:天秤小人:射手工作：努力終被看見感情：珍愛不怕等待財運：獲取正當收益雙魚幸運色:金箔色貴人:金牛小人:天秤