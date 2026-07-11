占卜師「道境塔羅」分析今（11）日十二生肖工作運勢與建議，屬蛇善用今天的人脈運，會帶來意想不到的收穫，屬豬原本可能出現的變動有機會化險為夷。及早修正問題，就能降低衝擊。
鼠
容易提不起勁，新的計畫也可能暫時受阻。先整理好狀態，再重新出發。與其勉強前進，不如先累積重新出發的能量。
牛
今天適合專心學習與精進技能。持續累積實力，未來會帶來更大的回報。每一分努力，都在替未來的自己鋪路。
虎
情緒容易影響判斷，不要把私人感受帶進工作。保持冷靜，才能做出正確決策。穩定情緒，就是今天最大的優勢。
兔
合作關係容易出現分歧，重要決定需要充分溝通。別急著下定論，多給彼此一些空間。願意理解彼此，才能找到真正的共識。
龍
表達容易出現誤會，說出口前先確認自己的想法。避免衝動發言，以免影響合作。多一點耐心溝通，事情會順利許多。
蛇
人際合作運佳，適合談合作、簽約或協調事情。保持真誠交流，容易達成共識。善用今天的人脈運，會帶來意想不到的收穫。
馬
工作與團隊之間可能出現期待落差。調整心態、降低過高期待，事情會慢慢改善。先做好自己能掌控的部分，就能減少挫折感。
羊
容易陷入自我懷疑或壓力之中。不要把事情想得太糟，勇敢跨出第一步。相信自己的能力，你比自己想像中更有實力。
猴
思考清晰、判斷理性，是處理複雜問題的好時機。用專業說話，容易獲得信任。今天的冷靜分析，將成為成功的關鍵。
雞
今天情緒較敏感，別因一時心情影響工作品質。保持客觀，事情會更順利。把注意力放在成果，而不是情緒起伏。
狗
學習力與行動力都不錯，適合接觸新的工作內容。保持好奇心，容易有所突破。今天多嘗試一點，未來就多一分可能。
豬
原本可能出現的變動有機會化險為夷。及早修正問題，就能降低衝擊。保持彈性應變，危機也可能成為轉機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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容易提不起勁，新的計畫也可能暫時受阻。先整理好狀態，再重新出發。與其勉強前進，不如先累積重新出發的能量。
牛
今天適合專心學習與精進技能。持續累積實力，未來會帶來更大的回報。每一分努力，都在替未來的自己鋪路。
虎
情緒容易影響判斷，不要把私人感受帶進工作。保持冷靜，才能做出正確決策。穩定情緒，就是今天最大的優勢。
兔
合作關係容易出現分歧，重要決定需要充分溝通。別急著下定論，多給彼此一些空間。願意理解彼此，才能找到真正的共識。
龍
表達容易出現誤會，說出口前先確認自己的想法。避免衝動發言，以免影響合作。多一點耐心溝通，事情會順利許多。
蛇
人際合作運佳，適合談合作、簽約或協調事情。保持真誠交流，容易達成共識。善用今天的人脈運，會帶來意想不到的收穫。
馬
工作與團隊之間可能出現期待落差。調整心態、降低過高期待，事情會慢慢改善。先做好自己能掌控的部分，就能減少挫折感。
羊
容易陷入自我懷疑或壓力之中。不要把事情想得太糟，勇敢跨出第一步。相信自己的能力，你比自己想像中更有實力。
猴
思考清晰、判斷理性，是處理複雜問題的好時機。用專業說話，容易獲得信任。今天的冷靜分析，將成為成功的關鍵。
雞
今天情緒較敏感，別因一時心情影響工作品質。保持客觀，事情會更順利。把注意力放在成果，而不是情緒起伏。
狗
學習力與行動力都不錯，適合接觸新的工作內容。保持好奇心，容易有所突破。今天多嘗試一點，未來就多一分可能。
豬
原本可能出現的變動有機會化險為夷。及早修正問題，就能降低衝擊。保持彈性應變，危機也可能成為轉機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。