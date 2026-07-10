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巴威颱風「龐大環流塞滿衛星雲圖」！減弱還是超恐怖：2、30個台灣大

巴威屬於相當罕見的大型颱風，環流範圍十分遼闊，忍不住驚呼：「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」

▲中度颱風巴威雖然強度略減，但廣大的暴風圈與外圍環流仍是最大威脅。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

不要因為颱風眼消失、外觀變得不完整，或強度略為下降，就誤以為影響已經減輕。龐大的環流不會因強度減弱而立即消散，未來24小時仍是防颱關鍵時段

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