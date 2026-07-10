氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威雖已減弱為中度颱風，但七級暴風半徑仍達380公里，龐大環流幾乎占滿整張衛星雲圖，讓許多民眾看了嚇壞直呼：「這大小，真的沒看過」、「2、30個台灣大小吧」。粉專示警，颱風眼消失或強度下降，不代表威脅解除，今晚至11日白天仍是影響最劇烈時段，各地風雨將持續增強。
巴威颱風「龐大環流塞滿衛星雲圖」！減弱還是超恐怖：2、30個台灣大
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，巴威屬於相當罕見的大型颱風，環流範圍十分遼闊，忍不住驚呼：「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」由衛星影像可發現，即使颱風減弱，暴風圈依然廣闊，且已經開始侵襲台灣陸地。
巨大雲系畫面曝光後，也引發網友熱烈討論，不少人嚇喊：「2、30個台灣大小吧，真是颱風雲走到哪哪裡就陰天下雨」、「中央山脈幫忙瘦身減弱中」、「本來禿頭又長回來了」、「又變紮實了，新竹風爆大」、「高雄風好大」、「台南也風好大」、「看了氣象預報30幾年，這大小，真的沒看過」。
粉專表示，目前各地風勢已陸續增強，越接近晚間，強風越明顯；深夜後隨著外圍環流及大量水氣逐步移入，降雨也將持續加劇，部分地區可能出現長時間降雨。因此提醒民眾盡快巡視門窗、固定陽台及戶外物品，降低強風吹襲造成的危險。
粉專也再次強調，不要因為颱風眼消失、外觀變得不完整，或強度略為下降，就誤以為影響已經減輕。龐大的環流不會因強度減弱而立即消散，未來24小時仍是防颱關鍵時段，應持續留意最新天氣資訊，避免前往山區、海邊、河川及其他危險地區。
今晚至明天白天影響最劇烈！氣象署示警：北台灣、東半部、外島嚴防強風
中央氣象署指出，巴威雖已減弱為中度颱風，但七級暴風半徑仍維持380公里、十級暴風半徑約180公里，暴風圈依舊十分廣闊。受到外圍環流影響，北部及東北部白天已陸續出現間歇性降雨，今晚至11日白天將進入影響最劇烈的階段，各地風勢及雨勢都會持續增強。
降雨方面，北部地區、宜蘭及中部山區有豪雨甚至局部豪雨以上等級降雨機率，中南部及花東山區也須提防局部豪大雨。風力方面，11日下午至晚間巴威中心預估最接近台灣北部外海，距離北海岸最近約120公里，北部沿海及台北盆地風勢將最為明顯。
氣象署提醒，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣，以及恆春半島、蘭嶼、綠島等地，都有出現平均風9級以上或陣風11級以上的機率，民眾應提前完成防颱整備，盡量避免非必要外出。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，巴威屬於相當罕見的大型颱風，環流範圍十分遼闊，忍不住驚呼：「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」由衛星影像可發現，即使颱風減弱，暴風圈依然廣闊，且已經開始侵襲台灣陸地。
巨大雲系畫面曝光後，也引發網友熱烈討論，不少人嚇喊：「2、30個台灣大小吧，真是颱風雲走到哪哪裡就陰天下雨」、「中央山脈幫忙瘦身減弱中」、「本來禿頭又長回來了」、「又變紮實了，新竹風爆大」、「高雄風好大」、「台南也風好大」、「看了氣象預報30幾年，這大小，真的沒看過」。
粉專也再次強調，不要因為颱風眼消失、外觀變得不完整，或強度略為下降，就誤以為影響已經減輕。龐大的環流不會因強度減弱而立即消散，未來24小時仍是防颱關鍵時段，應持續留意最新天氣資訊，避免前往山區、海邊、河川及其他危險地區。
今晚至明天白天影響最劇烈！氣象署示警：北台灣、東半部、外島嚴防強風
中央氣象署指出，巴威雖已減弱為中度颱風，但七級暴風半徑仍維持380公里、十級暴風半徑約180公里，暴風圈依舊十分廣闊。受到外圍環流影響，北部及東北部白天已陸續出現間歇性降雨，今晚至11日白天將進入影響最劇烈的階段，各地風勢及雨勢都會持續增強。
氣象署提醒，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣，以及恆春半島、蘭嶼、綠島等地，都有出現平均風9級以上或陣風11級以上的機率，民眾應提前完成防颱整備，盡量避免非必要外出。
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