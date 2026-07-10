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頂級牛排答謝忠勇二哈

康州黑熊數量激增 官員籲斷絕社區食源

美國康乃狄克州托靈頓（Torrington）一處民宅，日前上演了驚心動魄的一幕。一頭黑熊突然闖入私人車道，向一名年僅6歲的男童衝去。千鈞一髮之際，家中飼養的混種哈士奇展現出強大勇氣，不顧自身安危飛奔阻擊黑熊，猛咬黑熊臀部，成功把黑熊擊退，力保小主人平安。綜合外媒報導，這起事件發生在美國獨立日假期期間。當時，屋主塔札拉（Jeffrey Tazzara）正在自家車道上整理車輛，準備帶全家出席國慶慶祝活動，而他6歲的兒子則獨自在車道旁玩耍。未料，一頭野生黑熊猛然從竄出，並以極快速度朝男童狂奔而去。正當男童驚惶後退時，家中飼養的哈士奇「貝拉」（Bella）爆發了驚人本能。牠從庭院另一端全速疾衝趕來，橫擋在黑熊與男童之間，隨後更繞至黑熊後方展開反擊。塔札拉回憶表示，他先是聽到貝拉發出前所未見、充滿強烈攻擊性的敵意吠叫，與平常普通的嚎叫聲截然不同。於是驚覺有異跑出查看，此時貝拉已經對準黑熊屁股狠咬一口。黑熊瞬間驚慌失措狼狽躲避，最終穿過建築物縫隙逃逸至後方樹林。塔札拉自豪地表示，貝拉過去就曾數次挺身而出保護孩子，「牠過著大多數寵物犬夢寐以求的日子，從不被繩索束縛，且擁有吃不完的零食」。因此全家人對牠再度扮演救人英雄其實並不意外，為了答謝這位家庭的「功勳保鏢」，塔札拉承諾將在下一次家庭聚餐中，親自為貝拉烤製一塊頂級的丁骨牛排作為犒賞。貝拉雖然英勇，但可不是所有人家中都有這樣一隻忠心的狗狗保護。康乃狄克州能源與環境保護部（DEEP）指出，過去數十年來，該州內的野生黑熊群體呈現顯著增長，導致黑熊誤闖人類生活圈的目擊頻率急劇攀升。專家提醒，黑熊頻繁現身住宅區，核心動機往往是為了尋找食物。夏季正值黑熊活動的高峰期，呼籲居民務必加強危機意識，切勿將寵物飼料遺留在戶外過夜，並應徹底移除庭院中的鳥食餵食器、妥善處理廚餘及燒烤爐殘渣。一旦與黑熊不期而遇，切勿刻意接近或挑釁，應保持安全距離並大聲發出噪音以表明人類的存在，避免釀成更嚴重的致命衝突。