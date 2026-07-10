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▲大S生前居住的「台北信義」豪宅，傳出具俊曄已放棄持有，而汪小菲（如圖）考量「房子日後也是2個孩子的」，因此持續負擔房貸。（圖／翻攝自微博）

汪小菲律師聲明全文：

女星大S（徐熙媛）自2025年2月病逝後，遺產分配及房產問題受到外界高度關注。S媽（黃春梅）日前坦言自己未獲遺產繼承，前夫汪小菲則在律師聲明中提到，兩位家人繼承三分之二遺產、具俊曄則有三分之一；除了豪宅，大S生前累積的演藝收入、投資及不動產資產規模龐大，總額高達上億元，目前仍須逐筆確認資產內容，也因此鉅額資產目前處於凍結狀態。大S離世後留下上億遺產，日前汪小菲透過律師聲明曝光遺產分配細節，其兩名未成年子女依法繼承之三分之二，汪小菲已設立信託專戶；至於具俊曄則可依法繼承之三分之一，由本人依其個人規劃自行處理。而大S生前居住的「台北信義」豪宅，傳出具俊曄已放棄持有，而汪小菲考量「房子日後也是2個孩子的」，因此持續負擔房貸，並強調目前並無任何足以導致不動產遭拍賣之情形。此外，根據《三立新聞網》報導，除了豪宅問題，大S生前留下的龐大資產目前處於凍結狀態，包括現金、不動產及其他財產權利，在完成合法繼承程序之前，任何人都不能自行提領、轉帳。值得一提的是，大S辭世後，汪小菲表示為保障子女的繼承權益，已依法向法院聲請為兩名子女選任特別代理人，目前由法院選任律師協助辦理遺產分割及相關法律程序，希望以未成年子女的最佳利益為優先。雖然目前大S遺產比例已曝光，但礙於金額太過龐大又且涉及跨國遺產稅問題，必須等到銀行跟律師清算完畢才能挪用，在資產正式完成清算及法律程序正式告一段落之前，整起遺產分配仍難以真正落幕。關於徐熙媛女士辭世後之遺產繼承事宜，謹代汪小菲先生聲明如下，以正各方視聽：一、 徐熙媛女士辭世後，為確保兩名未成年子女之繼承權益獲得充分保障，汪小菲先生已依法向法院聲請為未成年子女選任特別代理人，目前已由法院依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序，以維護未成年子女之最佳利益。二、 關於遺產分割事宜，兩名未成年子女依法繼承之三分之二遺產，汪小菲先生已為兩名未成年子女設立信託專戶。至於具俊曄先生依法繼承之三分之一遺產，則由具俊曄先生依其個人規劃自行處理，汪小菲先生均予以尊重。三、 關於徐熙媛女士所遺留之不動產，因尚有銀行貸款餘額須按期繳納，自徐女士辭世後，汪小菲先生均持續協助代為繳納兩名未成年子女按月應負擔之貸款。目前並無任何足以導致不動產遭拍賣之情形，媒體相關報導與事實並不相符。四、 汪小菲先生及兩名未成年子女，在兼顧全體繼承人合法權益之前提下，均支持黃春梅女士持續居住於現住所，並已多次透過黃春梅女士委任律師表達上述立場，從未要求黃春梅女士搬離住所。五、 近日部分媒體報導及網路傳聞內容與事實不符，已對當事人及家屬造成困擾，特此嚴正澄清。後續遺產相關事宜均將依法辦理，並透過合法程序妥善處理，以期各項事宜得以圓滿完成。汪小菲先生最重視者即為兩名未成年子女之健康成長與生活安定，因此，後續所有涉及遺產管理、財產運用及生活安排之事項，均將以兩名未成年子女之最佳利益為最優先考量，並秉持理性、善意及尊重之態度處理相關事宜。請媒體停止未經查證之報導與揣測，給予家屬必要之平靜空間，使相關事項得以依法、妥善處理。