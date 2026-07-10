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巴威颱風來勢洶洶，今（10）日北北基停班停課，不少人乖乖待在家躲颱風，60歲資深媒體人范琪斐也沒出門，只是她的「放假行程」似乎有點太精彩，她直接曬與小8歲男友的親密互動畫面，笑喊：「颱風天整天在家沒事做，練習火車便當。」尺度大開讓網友看傻，還有人忍不住直呼：「真幸福！」范琪斐在社群發文，提到颱風天放假，正好回應Podcast《陪我走一段》中Peggy與百靈果凱莉的問題，「兩個加起來超過100歲的人還是有很多事可以做的好嗎～」接著瀟灑PO出與男友的親密畫面，只見2人直接挑戰「火車便當」，她更自己補上一句：「颱風天整天在家沒事做，練習火車便當。」完全不避諱放閃，網友也笑喊「真幸福」，范姐的颱風假一點都不無聊。范琪斐2024年與美籍墨西哥裔老公Roberto結束婚姻，過去她曾說過離婚背後牽涉雙方生活規劃不同，以及第三者介入，巨大的打擊讓她害怕再進入下一段感情。不過歷經沉澱與療傷，她打開交友軟體認識新對象，沒想到成功獵愛，日前正式宣布交了新男友，揮別失婚陰霾。范琪斐透露新任男友年約50多歲，平時會關注時事型網紅，甚至還是百靈果的粉絲，因此相當理解、欣賞她的媒體工作。2人近日還同遊日本北海道，更在好友百靈果凱莉鏡頭前大方認愛，她不諱言這段戀情是自己主動出擊，還辛辣分享交往1個月後的親密現況，如今颱風天再曬火車便當畫面，戀愛談得有夠高調。