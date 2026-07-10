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美國總統川普（Donald Trump）7月8日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，再度公開讚揚中國並未捲入伊朗戰爭，甚至直言自己是中國領導人習近平的「頭號粉絲」（big fan），這番言論一出立刻引發外界關注。川普週三受訪時表示：「我覺得中國對我們很好，我和習主席在一起時說過：『我希望你不要進入戰爭，因為我們不希望那樣。』他（習近平）從未參與戰爭，也沒有提供裝備。」川普進一步指出，中國有超過50%的石油需要經過霍爾木茲海峽運輸，照理說牽涉重大利益，但中國卻並未干預這場戰事，川普對此大讚習近平表現「很棒」。事實上，這並非川普第一次公開誇讚習近平。上個月17日，他在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會記者會上，同樣感謝中國並未插手伊朗戰爭，當時他表示：「我要感謝中國，感謝習近平主席，他保持了中立。」川普當時還進一步透露：「他們（中國）本可以派出油輪，並在油輪兩側各派六艘驅逐艦護航。但他們沒有這樣做。習近平主席幫了我。他盡力幫忙，而且我認為他可能確實促成了問題的解決。」這番說法等於間接肯定中國在這場戰事中扮演的角色。對此，中國外交部發言人毛寧週三在例行記者會上回應表示，重燃戰火不符合任何一方的利益，軍事手段解決不了根本問題，呼籲美伊雙方落實好已經簽署的諒解備忘錄，透過對話談判化解爭端，避免訴諸武力，展現中方一貫的中立立場與外交論調。