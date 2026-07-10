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「亞特拉斯雄獅」摩洛哥今（10）日在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，以0：2不敵法國，最終止步8強。此役最受外界矚目的焦點球員，當屬摩洛哥的中場新星布阿迪（Ayyoub Bouaddi），今日以18歲又280天，成為世界盃8強第2年輕的球員，僅次於「球王」比利（Pelé）的17歲又239天。法國出生的布阿迪，曾入選法國U-21國家隊，卻在今年5月選擇加入摩洛哥，今日賽後，布阿迪表示，自己是摩洛哥人也是法國人，強調不後悔當初的決定，「我感到非常自豪。」布阿迪年僅18歲，在2023年與法甲球隊LOSC里爾簽下職業合約，如今已是隊中的主力球員。特別是布阿迪在17歲時出戰2024-25賽季的歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League），當時他作為核心主力，幫助LOSC里爾爆冷擊敗西甲皇家馬德里、逼平義甲尤文圖斯，寫下大驚奇，也讓全世界球迷記住了他的名字。由於在職業賽場上的耀眼表現，出生於法國的布阿迪曾被選入法國 U-21 國家隊，但他在今年5月未進入本屆世界盃法國隊名單。幾天後，他便對外宣布改為加入「父母的母國」摩洛哥國家隊。對此，法國球迷惋惜將布阿迪稱為「法國遺珠」，對他選擇改披摩洛哥戰袍感到相當遺憾。然而，布阿迪強調自己絕不後悔當初的決定，在對陣法國的比賽結束後，布阿迪在接受採訪時表示，「因為我同時是摩洛哥人也是法國人，所以今天的比賽對我而言很特別。」但他隨後堅定說，「我完全不後悔選擇摩洛哥國家隊。這是順從我內心渴望的選擇，我感到非常自豪。」布阿迪進一步表示，「在球場上，我不會被情感所左右。無論對手是誰，我只會為了我所效力的摩洛哥奉獻出我的一切。」不過，布阿迪也未能掩飾對比賽結果的失望，他坦言，「我非常想贏下這場比賽，所以（對於結果）感到很悲傷、遺憾與挫折。」布阿迪坦言這確實是一場艱難的比賽，「我們從一開始就全力以赴，但結果就是如此。如果體能更充沛的話，我們或許能表現得更好，可惜今天能量有些不足。但這就是足球，向獲勝的法國隊致上祝賀。」另一方面，布阿迪今日以18歲又280天之齡先發，也成為了世界盃歷史上在8強賽階段先發出場第2年輕的球員，僅次於1958年瑞典世界盃8強賽對陣威爾斯時、以17歲又239天之齡上場的「球王」比利（Pelé）。