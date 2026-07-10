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AI浪潮帶動全球產業變革，也推升台灣經濟與財富成長。財信傳媒董事長謝金河今（10日）表示，台灣經濟總量已位居全球第22名，雖然土地與人口規模不如許多國家，卻憑藉科技產業與企業競爭力，在全球經濟版圖中占有重要地位。他並以新加坡發展經驗為例，解析「不對稱的國力賽局」。謝金河以「不對稱的國力賽局」為題發文指出，中國首席經濟學家論壇大會上，有學者建議香港應向新加坡學習「有效市場、有為政府」的發展模式，這也讓他聯想到近年AI產業崛起後，台灣財富快速累積，以及高資產族群資金流向的變化。他表示，日前參訪新加坡星展銀行時，與星展銀行總經理林鑫川交流，觀察到星展銀行已成為亞洲財富管理的重要代表。隨著台灣企業與投資人受惠於AI產業發展，過去部分流向香港的資金，近年逐漸轉往新加坡布局。謝金河指出，近期新加坡股市站上5400點，星展銀行股價也從50多新幣攀升至70多新幣，市值逼近2,000億新幣，成為亞洲少數市值突破1,000億美元的大型銀行。謝金河進一步分析，從經濟規模來看，東協主要國家的GDP差距並不大。新加坡經濟規模約6,595.7億美元，泰國約5,800億美元、越南約5,272.7億美元、馬來西亞約5,164.2億美元、菲律賓約5,122.2億美元，全球排名大致落在第32至36名之間。他表示，真正值得關注的是，新加坡僅約592萬人口，土地面積約715.7平方公里，卻能創造出與人口、土地規模遠大於自身國家相近甚至更高的經濟產值。他認為，這正是「不對稱國力賽局」的體現。國家的競爭力不只取決於人口與土地大小，更關鍵的是產業結構、企業效率、金融實力與政策環境。謝金河表示，類似情況也出現在台灣。台灣土地面積約3.6萬平方公里、人口約2,300萬，但經濟總量已達約9,767.6億美元，全球排名第22名，距離G20經濟體門檻並不遙遠。