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颱風巴威來襲，預計今晚和明日整天影響最劇烈，台北市長蔣萬安昨下午曾說溜嘴「希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中」，今晚8時也不負期待，北市府宣布11日停班停課。根據氣象署最新警報，預計暴風圈最快明天凌晨觸陸，「基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、連江、澎湖」等20縣市，在雨量或風力達停班停課標準。蔣萬安今表示，面對極端氣候，整體的防災思維也應做一些調整，從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理。「我們不能阻止颱風來不來，也沒有辦法預期颱風侵襲台灣造成災情，所以必須嚴陣以待做好萬全，做好事前各項準備工作，把風險降低」。不過面對媒體詢問，未來是否會朝連放兩天假模式發展，一天是防災準備假、一天是颱風假？蔣萬安則說，一樣就是照現有機制，也就是前一天晚上8點鐘，聽取之前最新的氣象預測，來宣布隔一天是否停班課。