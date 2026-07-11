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▲巴威颱風同樣衝擊日本沖繩（圖／截自ＦＮＮ）

▲即便電車因為颱風而停駛，日本上班族幾乎都會想辦法到公司上班。（示意圖／美聯社／達志影像）

巴威颱風不僅影響台灣，也衝擊沖繩包含石垣島、宮古島等處。不過台灣遇颱風，政府會公布「停班、停課」政策，在日本其實並沒有這項措施，這與日本人的防災思維、職場文化、社會運作模式都有關係。日本旅遊達人就以四點來解釋。日本旅遊達人Keyboard桑就曾經在臉書粉絲專頁上的發文，列出日本沒有颱風假的4個原因：第一，是日本行政面積大，因此停班與否由公司決定，政府則是會發布學校停課，再來由於地理位置關係，颱風對日本影響往往相對性較小，也是原因之一。第二，民族習性關係，日本上班族認為颱風天應該自己想辦法上班，不想給公司帶來麻煩，而是否要停班的權利則是由各公司決定，因此日本上班族往往是風雨無阻抵達公司上班。第三，若是電車停駛，日本上班族不僅僅會自己想辦法改搭計程車，甚至還會提前一天住到公司附近的旅館或是親戚家，就只為了「要怎麼準時抵達公司」。第四，以學生來說，就算因為颱風而停班，也可能只放2、3個小時，等暴風圈通過就解除，但是，近年來職場文化也逐漸有在改變，若是遇到交通中斷或是有安全疑慮時，企業也會彈性調整，甚至也會改成遠距上班。