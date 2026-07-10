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聯發科（2454）今（10日）公佈2026年6月份合併營業收入為580.12億元，年增2.8%、月增22.3%，今年上半年合併營收為3013.33億元，年減0.77%。聯發科預計在7月底舉行法說會，外界關注AI ASIC展望，以及是否取得新的ASIC客戶。IC設計龍頭聯發科今日公布6月營收，達到580.12億元，年增2.8%、月增22.3%，截至今年6月，營收來到3013.33億元，年減0.77%。聯發科先前預估，第二季合併營收約介於1,402億元至1,492億元，較第一季持平至下滑6%，年減幅約1%至7%。不過，實際第二季營收達1,521.83億元，成功突破財測高標，反映部分產品需求優於預期，以及智慧邊緣平台業務持續成長。累計今年上半年，聯發科合併營收達3,013.33億元，較去年同期微減0.77%。法人認為，第二季營收優於預期，顯示公司在手機市場承壓之際，仍有其他業務動能支撐整體表現。聯發科先前指出，第二季手機市場仍受到終端需求能見度不佳影響，客戶拉貨態度偏審慎，手機晶片業務預期較第一季略有下滑。法人分析，聯發科第2季營收繳出優於財測成績，顯示智慧邊緣平台動能延續，加上旗艦及中高階手機晶片出貨表現，可能優於先前較保守預估，後續市場關注產品組合變化，以及高階晶片比重提升對毛利率與獲利表現的挹注。