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▲泰國明星侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）今（10）日迎來了牠的2歲生日，牠所屬的泰國春武里府「綠山國家開放動物園」（Khao Kheow Open Zoo）為此舉辦了盛大的慶祝活動。（圖／翻攝自泰叻報）

砸7500萬泰銖打造國際級「河馬村」

泰國明星侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）今（10）日迎來了牠的2歲生日，牠所屬的泰國春武里府「綠山國家開放動物園」（Khao Kheow Open Zoo）為此舉辦了盛大的慶祝活動。彈跳豬不僅為動物園帶來了數億泰銖的驚人財政增長，更促使泰國政府拍板一項高達7500萬泰銖（約新台幣7250萬元）的「河馬村」（Hippo Village）改建大計，成為名副其實的國家級「軟實力」代言人。在今日的彈跳豬「Happy 蹦跳 Day」慶生會上，泰國動物園組織主席本超（Boonchob Suthamanuswong）親自主持儀式，當地政要與大批國內外粉絲擠爆現場。眾人齊聲高唱生日快樂歌，並為彈跳豬送上由各式新鮮蔬果精心雕刻的特製生日蛋糕。本超主席表示，彈跳豬已經向世界證明了泰國軟實力的強大引擎效益，不僅刺激了春武里府的旅遊經濟，更為泰國的野生動物保育事業募集了龐大資金。為了滿足無法親臨現場的全球粉絲，動物園已開通24小時線上直播系統，讓國際網民能隨時捕捉牠的可愛動態。為回饋社會，園方今日宣布全國兒童可免費入園。園長納隆維（Narongwit Chodchoy）也透露，為了迎接2歲生日，園方將推出全新設計的「彈跳豬睡衣」聯名系列，且不設限購數量，估計將再度席捲全球周邊市場。鑑於彈跳豬帶來的巨大經濟貢獻，泰國政府已正式撥款7500萬泰銖，預計於2027年正式動工興建占地約達16000平方公尺的全新「河馬村」（Hippo Village）。這座新園區將全面採用「基於自然的設計」理念，高度還原熱帶雨林的天然生態環境，不僅大幅提升動物福祉，讓彈跳豬和牠的河馬家族能擁有更寬敞、自由的棲息空間，更配備了高標準的永續環境管理系統。彈跳豬不再只是一時的網路迷因，更已轉化為推動泰國觀光與國際動物福利接軌的關鍵指標。