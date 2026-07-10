才發現胸口隊徽上象徵奪冠的「三星標誌」，上面其實分別壓印3組數字「78、86與22」，經由反光就清晰可見。

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4年一度的世界盃持續開踢，由adidas推出的官方球衣熱賣，有球迷就在Threads上發文，表示購入阿根廷球衣後，實際上，這呼應阿根廷三度奪下世界盃冠軍的年份，隱藏細節讓球迷驚呼，「穿一周都沒發現」、「球迷版的也有！」、「馬上回去翻球衣，還真的有」世界盃各隊球衣設計靈感來源，大多結合國家地區的文化、地理位置與歷史等等，整體配色百花齊放，如果有奪冠歷史，會統一在胸口位置隊徽上，壓印上星星表達隊史榮耀，阿根廷上方的「三星標誌」，正代表球隊三次世界盃奪冠年份，分別在1978年、1986年與2022年。「三星」也會壓印上年份末兩碼，其他有奪冠的球隊也是如此。此外，阿根廷國家隊球衣象徵阿根廷國旗的天空與白雲的藍白條紋比例，本次也經過重新微調，藍色調採用極具視覺舒適度的經典天藍，漸層設計同樣與上一屆球衣不同。客場深藍色球衣方面，則是向布宜諾斯艾利斯「公共馬車裝飾藝術」致敬，兩側、背後延伸的水藍色與紫色漸層螺旋花紋，取材自阿根廷首都布宜諾斯艾利斯、被聯合國教科文組織（UNESCO）列為非物質文化遺產的傳統裝飾藝術「Fileteado Porteño」，被時尚媒體《FourFourTwo》盛讚為「世界盃歷史上的藝術大作（Artistic Masterpiece）」。除了球衣本身的精緻細節外，本屆世界盃阿根廷還有一個關於球衣搭配的有趣統計。阿根廷在淘汰賽中，依然傾向使用幸運的「主場藍白球衣＋白色短褲＋白色球襪」的純白下半身組合，根據球衣數據專家統計，這套全白下身搭配在2021年以後的各項大賽淘汰賽中，為阿根廷保持著恐怖的100%勝率。