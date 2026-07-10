2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，「三獅軍團」英格蘭將在台灣時間7月12日凌晨5點交手「維京軍團」挪威，一拚4強賽門票。據英國廣播公司《BBC》報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）被問到是否會有公眾假期時，他表示不想烏鴉嘴，「如果我們成功闖進決賽，請到時候再問我一次。」因世界盃放假的例子不在少數，本屆厄瓜多與巴拉圭都因爆冷擊退德國而宣佈放假。
英格蘭會不會因世界盃放假？ 英國首相：「進冠軍賽再問我一次」
據《BBC》報導，英國首相施凱爾被問及是否會指定公眾假期時，他語帶曖昧回答，「關於公眾假期的問題，我不想帶來壞運氣（觸霉頭），但如果我們成功闖進決賽，請到時候再問我一次。」上個月施凱爾在法國參加在G7峰會期間，也曾被問到類似問題，當時他開玩笑表示，「上一次我們贏得世界盃時，正是工黨政府執政，因此，顯而易見我們只有在工黨執政下才會贏得世界盃。」
在今年世界盃期間，部分國家會因國家隊踢出歷史性勝利而宣布全國「臨時放假」或國定假日。厄瓜多與巴拉圭分別在小組賽、32強淘汰賽爆冷擊敗德國，兩國總統皆頒布命令宣布隔天全國放假一天以茲慶祝。
英格蘭在本屆世界盃小組賽以2勝1和取得分組第1名，32強賽以2：1逆轉民主剛果，16強賽以3：2擊敗地主墨西哥，成功連續3屆殺入世界盃8強，並將於台灣時間12日凌晨5點正面迎戰氣勢如虹的挪威。《BBC》指出，若英格蘭能接連在8強賽、4強賽以及冠軍賽中告捷，公眾假期預計將會在7月24日。
英格蘭已60年沒奪冠 英國首相可能現身冠軍賽
施凱爾在上個月已宣布辭職首相，預計將於本月20日正式卸下首相職務。而被視為施凱爾首相接班人的下議院議員柏南（Andy Burnham），若在16日前沒有其他黨魁選舉的追加參選人，將於17日的特別全國代表大會上被正式推舉為黨魁，並於20日接受國王查爾斯三世的任命，正式就任首相。
英格蘭若挺進最終冠軍賽，首相極有可能會前往現場觀賽，因此施凱爾的卸任時間也有可能會稍微順延。英格蘭前次在世界盃奪冠，已經是60年前的1966年，英格蘭球迷也極度渴望今年能夠成功讓「足球回家」（Football's coming home）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《BBC》報導，英國首相施凱爾被問及是否會指定公眾假期時，他語帶曖昧回答，「關於公眾假期的問題，我不想帶來壞運氣（觸霉頭），但如果我們成功闖進決賽，請到時候再問我一次。」上個月施凱爾在法國參加在G7峰會期間，也曾被問到類似問題，當時他開玩笑表示，「上一次我們贏得世界盃時，正是工黨政府執政，因此，顯而易見我們只有在工黨執政下才會贏得世界盃。」
在今年世界盃期間，部分國家會因國家隊踢出歷史性勝利而宣布全國「臨時放假」或國定假日。厄瓜多與巴拉圭分別在小組賽、32強淘汰賽爆冷擊敗德國，兩國總統皆頒布命令宣布隔天全國放假一天以茲慶祝。
英格蘭在本屆世界盃小組賽以2勝1和取得分組第1名，32強賽以2：1逆轉民主剛果，16強賽以3：2擊敗地主墨西哥，成功連續3屆殺入世界盃8強，並將於台灣時間12日凌晨5點正面迎戰氣勢如虹的挪威。《BBC》指出，若英格蘭能接連在8強賽、4強賽以及冠軍賽中告捷，公眾假期預計將會在7月24日。
英格蘭已60年沒奪冠 英國首相可能現身冠軍賽
施凱爾在上個月已宣布辭職首相，預計將於本月20日正式卸下首相職務。而被視為施凱爾首相接班人的下議院議員柏南（Andy Burnham），若在16日前沒有其他黨魁選舉的追加參選人，將於17日的特別全國代表大會上被正式推舉為黨魁，並於20日接受國王查爾斯三世的任命，正式就任首相。
英格蘭若挺進最終冠軍賽，首相極有可能會前往現場觀賽，因此施凱爾的卸任時間也有可能會稍微順延。英格蘭前次在世界盃奪冠，已經是60年前的1966年，英格蘭球迷也極度渴望今年能夠成功讓「足球回家」（Football's coming home）。
更多「2026世界盃」相關新聞。