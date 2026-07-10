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「他們的防守又變得更差了，沒錯，他們的防守肯定變得更差了。要說轉換進攻，他們根本也跑不動。他們將會打出全聯盟最慢的比賽節奏之一。」

洛杉磯湖人休賽季大舉補強，透過4筆簽約直接花光5000萬美元（約合新台幣16.08億）薪資空間，試圖在西區闖出一片天，但極度傾向進攻的陣容仍受到不小質疑，前名宿「真理」皮爾斯（Paul Pierce）就直言，湖人現有陣容最多只能打進附加賽，「他們的防守又變得更爛了，轉換進攻也跑不動。」湖人休賽季火速告別詹姆斯（LeBron James），並與里夫斯（Austin Reaves）重簽一份4年1.84億美元的超級大約，確立以他跟唐西奇（Luka Doncic）雙後場核心為首的陣容。後續湖人將手中最具吸引力的2031、2033年兩張無保護首輪籤、搭配2028、2030年首輪互換權，向爵士換來凱斯勒（Walker Kessler），並與他簽下4年1.3億美元合約，後續再開出3張複數年合約，包含4年6000萬瞄準格蘭姆斯（Quentin Grimes）、4年5200萬鎖定馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與2年1900萬美元簽下塞克斯頓（Collin Sexton），前日則以1年390萬美元簽下3冠中鋒魯尼（Kevon Looney）。儘管湖人一波操作，直接花光手中高達5000萬美元的團隊薪資空間，期望在西區有一番作為，但不少專家都提到湖人重攻輕守問題，皮爾斯在一檔播客節目中，也談到湖人休賽期圍繞唐西奇、里夫斯重組的新陣容。「這支湖人以現在的陣容能打進附加賽就算不錯了。這是一支排名前五的球隊嗎？」皮爾斯分析道，值得注意的是，今年西區季後賽首輪擊敗火箭的先發五人組，如今已經全數離隊，包含肯納德（Luke Kennard）、史馬特（Marcus Smart）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘與艾頓（Deandre Ayton）。