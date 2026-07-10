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颱風巴威持續影響台灣，農業部農村及水土保持署今（10日）晚間發布最新土石流及大規模崩塌警戒預報。依據中央氣象署降雨預測，入夜後桃園、新竹及苗栗等地共5個地區的土石流潛勢溪流，恐達紅色警戒標準，呼籲地方政府提前做好防災整備，必要時啟動預防性疏散。農村水保署表示，根據最新雨量預測研判，桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉，以及苗栗縣南庄鄉、泰安鄉等5個地區，入夜後土石流潛勢溪流可能達紅色警戒。相關地區若達紅色警戒標準，地方政府應依災害防救法規定，勸告或強制居民撤離，並安排適當安置，以降低災害風險。除紅色警戒地區外，農村水保署同步發布184條土石流潛勢溪流黃色警戒，範圍涵蓋宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等地。此外，目前也有4處大規模崩塌潛勢區發布黃色警戒，包括新竹縣尖石鄉3處及苗栗縣泰安鄉1處，提醒相關單位密切監控地質狀況與降雨變化。農村水保署指出，依災害防救法規定，土石流或大規模崩塌黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告；紅色警戒區域則應採取更積極措施，包括勸告或強制撤離居民，並提供必要安置。農村水保署也提醒，颱風期間山區民眾應隨時留意最新警戒資訊，避免前往溪流、坡地及易發生災害區域，以確保安全。