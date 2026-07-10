我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團NMIXX原定7月11日、12日在高雄巨蛋舉行「NMIXX 1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」演唱會，6位成員已經於9日晚間抵台，怎料，中颱巴威襲台，高雄市政府今天宣布，11日停止上班、停止上課，理想國深夜發布公告，，而12日的場次則還有變數。理想國表示：「在經團隊多方討論評估後，我們很遺憾宣布原訂於2026年7月11日舉辦之 NMIXX 1ST WORLD TOUR＜EPISODE 1：ZERO FRONTIER＞IN KAOHSIUNG，演出將延至2026年7月13日 晚上7點於原場館舉行，造成不便請大家見諒。」至於12日的場次是否變動，則請粉絲持續關注理想國 Live Nation Taiwan 官方平台最新公告。此外，理想國表示，已經購買7月11日票券的粉絲將可保留原票券，於2026年7月13日持完整原票券入場觀賞演出，