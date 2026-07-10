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中度颱風巴威影響台灣，新北市長侯友宜今（10）日召開第三次工作會報，依據中央氣象署與新北市天氣團隊情資研判，預估今日深夜至明日凌晨暴風圈會觸及新北市，今晚8點至明日晚上8點，山區日雨量達700毫米的超大豪雨等級；明天凌晨風勢及雨勢會再加劇，除了山區可能達到大豪雨或局部超大豪雨等級，平地亦可能達到豪雨到大豪雨等級。新北市為此開放紅黃線及172所學校校園停車。新北市府表示，新北市237條土石流潛勢溪流（保全戶3,690人）、3處大規模崩塌潛勢區（實際居住453人），目前達31條土石流黃色警戒區域及原住民部落，於18時30分前已完成預防性疏散撤離685戶1,461人。社會局及7行政區區公所開設9處避難收容處所，安置107人。在交通方面，淡江大橋快車道於本日晚上11時封閉，其餘行人、機車道晚上8時封閉；全市開放紅黃線及172所學校校園停車。另因應雨勢加劇，高灘水位上升，於今日12時橫移門及越堤道已經完成封閉，由警察局、交通局規劃疏導動線。侯友宜重申，巴威颱風持續逼近中，預估入夜後將有較大雨勢。除了市府團隊更要上緊發條外，更提醒市民朋友，請務必避免前往山域、水域及海邊觀浪戲水；外出請防範路樹倒塌與掉落物，並配合各項管制措施。相關防災與停班課最新資訊，請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」(https://e.ntpc.gov.tw)查詢。