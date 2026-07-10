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會員先買：2026年8月1日（六）11:00

正式販售：2026年8月2日（日）11:00

▲邊佑錫9/25林口見面會票價、福利表。（圖／藝尚）

韓國演員邊佑錫近年憑藉《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》爆紅全球，繼2024年在台首度舉辦出道以來的粉絲見面會之後，他宣布9月25日二度來台會粉絲，售票資訊今（10）日晚上8點公開，票價分為6300元、6000元、5200元、4800元、2600元（身障席），活動全為實名制、全區對號入座，8月1日讓粉絲優先買，8月2日早上11點在ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台開賣。活動時間：2026年9月25日（星期五）18:00活動地點：林口體育館活動票價：6300元、6000元、5200元、4800元、2600元（身障席）售票日期：▲會員優先購登記時間：2026年7月20日（一）9:00 ～ 7月22日（三）23:59售票系統：ibon售票系統網站、全台7-11 ibon機台⚠️本次活動為實名制，全區對號入座1.票價6301為6300元演出票券＋1元福利票券 福利票券包含：限定小卡2張＋紀念海報＋HIBYE，並享有1:2合照、1:20合照、親簽海報及親簽拍立得抽獎資格。2.票價5201為5200元演出票券＋1元福利票券 福利票券包含：限定小卡2張＋紀念海報，並享有HIBYE、1:2合照、1:20合照及親簽海報抽獎資格。3.票價4801為4800元演出票券＋1元福利票券 福利票券包含：限定小卡2張＋紀念海報，並享有HIBYE、1:20合照、親簽海報抽獎資格。4.票價2601票價（身障席）為2600元演出票券＋1元福利票券 福利票券包含：限定小卡2張＋紀念海報，並享有HIBYE、1:2合照、1:20合照及親簽海報抽獎資格。邊佑錫6月初宣布舉辦亞巡粉絲見面會，預定造訪曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達、香港等8個城市，其中被放在第四位的「Taipei」更是馬上掀起粉絲注意，讓不少粉絲直呼已經準備好錢包搶票看男神。現年34歲的邊佑錫身高190.3公分，從小受到模特兒姊姊影響，也決定踏上伸展台。當時家境並不寬裕，全家曾住在房東住處樓上，甚至有一段時間被迫分開生活，父母即使背著債務，仍堅持拿錢支持兒子追夢，讓邊佑錫至今想起來都相當感動。邊佑錫後來在2010年以模特兒出道，與南柱赫、張基龍是同期好友，工作過程中，他漸漸發現自己很享受站在鏡頭前、被拍照及錄影的感覺，因此萌生轉戰戲劇圈的念頭。不過出道僅1年，他選擇先入伍服役，直到退伍後才正式展開演員之路，原本滿心期待可以拍戲，現實卻狠狠潑了他一桶冷水。剛轉型當演員時，邊佑錫幾乎每次拿到劇本、以為角色確定後，又莫名其妙被劇組換掉，有一次他為了符合角色設定特地去剪頭髮，沒想到頭才剃到一半，就突然接到換角通知，他只能默默在演員群組留下：「我好像沒辦法跟大家一起演戲了，下次見……」接著退出群組，一個人哭到無法控制。接連被換角讓邊佑錫留下不小陰影，但他不想就此認輸，反而決定用拍戲戰勝對拍戲的恐懼，開始瘋狂跑龍套，不管角色大小、只有1、2句台詞也照接，短短1年就演了10多部作品。隨著一次次站上鏡頭前，他的自卑感也慢慢消失，終於在2024年首度擔任男主角，主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」讓他一炮而紅，IG粉絲數更在短短1個月內暴增百倍，目前已累積1695萬人追蹤，今年又跟IU主演《21世紀大君夫人》，成為南韓人氣男演員之一。