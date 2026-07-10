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台中市長盧秀燕昨天宣布今晚6點起停班課30小時，被網友罵翻，今早中部藍天白雲，網路風向出現大逆轉，反讚盧秀燕「神預測」。下午高雄、嘉義縣陸續宣布山區今晚6時起停班課，連台南市長黃偉哲也被敲碗洗版。台中市藍營參選人許育璿開酸，陳其邁歷時14小時後跟進盧秀燕決策「現在民進黨尷尬了，要挺還是要罵」？立法院副院長江啟臣子弟兵、北屯區市議員參選人許育璿今（10）日晚間在臉書發文，指盧秀燕昨晚拍板，今天晚間6點開始停班課，第一時間被不少人質疑「這樣是不是等於沒放假」，還被大量青鳥在社群出征。但市府講得很清楚，氣象預測入夜後風雨才會明顯增強，白天正常上班上課，把假期精準對準真正有風險的時段；而晚班、輪班的工作者，也因此被明確納入停班停課的保障範圍，不會因為「白天沒事」就被排除在外。許育璿說「就在剛剛，高雄陳其邁市長在歷時14小時後，跟進盧秀燕決策，18:00開始放颱風假。現在民進黨尷尬了，要挺還是要罵？」他認為民進黨的標準應該跟上盧秀燕，這才是一個負責任的治理者該有的思維，或許決策方式不盡如人意，卻反映務實的治理態度：不是為了讓多數人一次滿意而全放假，也不是為了省事而拖到最後一刻，而是根據科學數據，把保障放在真正需要的人身上，包括那些容易被忽略的晚班族。最後他說「感謝高雄陳其邁市長的從善如流，讓高雄五個區的市民能避開風險。」