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▲中油煉製事業部大林煉油廠獲高雄市環保局空品淨化獎項之殊榮，由大林煉油廠副廠長陳福榮(右)代表受獎。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)

▲台灣中油公司石化事業部及大林煉油廠雙獲高雄市環保局空品淨化獎項之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司石化事業部獲高雄市環保局空品淨化獎項之殊榮，由石化事業部行政室主任王俊堯(右)代表受獎。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部及大林煉油廠雙獲高雄市環保局空品淨化獎項之殊榮，於9日，在高雄市小港區高雄餐旅大學，由高雄市政府環境保護局所舉辦的空品淨化區認養維護說明會及績優認養單位頒獎典禮，接受表揚，中油公司致力永續環境獲肯定。這項由高雄市政府環境保護局所舉辦的空品淨化區認養維護說明會及績優認養單位頒獎典禮，是由高雄市政府環境保護局簡任技正鄭嵐主持，會中表揚114年度27個績優空品淨化區維護單位及53家優良認養企業單位，以資鼓勵。高雄市政府環境保護局簡任技正鄭嵐表示，環境部及高雄市政府環境保護局歷年來為改善裸露地揚塵的問題、淨化空氣品質，乃積極推動空氣品質淨化區設置相關計畫，為讓空品淨化區達到永續經營目標，高雄市政府環境保護局亦積極推動並媒合企業等民間團體參與認養，共同投入環境維護工作，期盼透過空品淨化區相關維護計畫之推動，打造更舒適、宜居的生活環境。鄭嵐說，高雄市政府環境保護局為表揚各單位響應空品淨化區維護及認養工作，並肯定其卓越績效，每年均舉辦空品淨化區認養維護說明會及績優認養單位頒獎典禮，今年表揚114年度共27個績優空品淨化區維護單位及53家優良認養企業單位。在眾多認養單位中，中油公司大林煉油廠以長期穩健的投入及卓越成果脫穎而出，榮獲115年空氣品質淨化區優良認養單位特優獎殊榮，由大林煉油廠副廠長陳福榮代表受獎，他說，大林煉油廠將持續以營造永續環境為己任，與相關單位攜手合作，共創更舒適的居住環境。大林煉油廠廠長許信豐表示，此次獲獎不僅是對大林煉油廠長期投入環境維護工作的肯定，將持續肩負企業社會責任，未來將秉持公司核心價值，在既有成果基礎上，持續推動環境友善行動，擴大正向影響力，為建立永續發展的生活環境貢獻心力。至於中油石化事業部認養林園區王公國小校園空品淨化區，綠美化成果顯著，受高雄市政府環保局肯定，榮獲115年空品淨化區績優認養單位企業貢獻獎之殊榮，由石化事業部行政室主任王俊堯代表受獎，展現企業深耕地方、回饋社會的卓越成果。