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巴威颱風侵襲台灣，今（10）日基北北桃停止上班上課一日。新北市政府今再宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料以及氣象團隊分析，今日深夜至明日凌晨暴風圈會觸及新北，風勢及雨勢會再加劇，因此，11日全市停止上班及上課。中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，其暴風圈最快將於明天凌晨觸陸，明天中午至下午為最接近台灣時間點，各地都要慎防明顯風雨。根據氣象署觀測，中度颱風巴威今天下午5時的中心位置在北緯22.3度，東經126.6度，即在鵝鑾鼻的東方約600公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。氣象署謝佩芸指出，巴威颱風未來強度還會略為減弱，接近台灣時，與地形交互作用下可能出現擺動，其暴風圈預計明天凌晨至清晨觸陸，觸陸地點新北、宜蘭及花蓮都有可能，最接近台灣時間點則在明天中午至下午。