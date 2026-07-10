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主計總處今（10日）公布最新薪資統計，今年1至5月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8,907元，年增2.81%；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數為4萬4,128元，年增1.27%，創下近6年同期新高，顯示薪資成長持續跑贏通膨，勞工實質購買力進一步提升。主計總處表示，從受僱員工調查及薪資統計來看，企業持續調薪，加上獎金發放表現不差，使經常性薪資、總薪資及實質薪資皆維持正成長，反映勞動市場基本面仍相當穩健。統計顯示，今年1至5月全體受僱員工總薪資平均數為35萬1,330元，年增2.91%；扣除物價因素後，實質總薪資平均數為31萬7,000元，年增1.37%，延續正向成長趨勢。若觀察5月單月表現，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9,216元，年增2.95%；加計獎金、加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數為6萬2,579元，年增0.94%。主計總處指出，5月總薪資增幅放緩，主要與端午節獎金發放時點不同有關。由於前兩年端午節較早，部分企業於5月即發放獎金；今年端午節時程較晚，不少企業延至6月發放，因此5月薪資成長受到遞延效應影響。後續觀察1至6月累計數據，將更能完整反映端午獎金發放情況。若以較能反映一般勞工薪資水準的中位數來看，今年1至5月經常性薪資中位數為3萬9,244元，年增2.94%；扣除物價因素後，實質經常性薪資中位數為3萬4,923元，年增1.39%，顯示多數受僱員工薪資同樣維持成長。就業市場方面，5月全體受僱員工人數為857.3萬人，較4月增加7,000人，較去年同期增加7.6萬人。其中，以製造業增加3,000人最多，批發及零售業、住宿及餐飲業，以及支援服務業則各增加2,000人。主計總處表示，住宿及餐飲業受惠於母親節聚餐、婚宴等節慶消費需求帶動，市場維持熱絡，業者持續擴增人力配置，推升整體就業需求。