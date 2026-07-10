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南僑再通報驗出致癌物超標 食藥署長：非單一批次事件

中聯4至6月產品須預防性下架 期限內提供中央地方相關資訊

食藥署今（10）日晚間發布新聞稿提到，再度接獲南僑油脂昨晚通報，其使用中聯公司5月10日製造的大豆油，批號為315-1150510，檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超出標準。食藥署長姜至剛直指，一連3起超標案例，「顯示非屬單一批次事件」，可能在原料驗收、製程管理及品質管制機制存有重大缺失，因此在原因未查明且改善前，「食藥署已命中聯不得恢復生產作業。」姜至剛說，6月30日接獲中聯油脂通報4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）檢出苯駢芘超出法定限量標準；7月7日則是接獲泰山通報，其產品「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）為主要原料，檢出苯駢芘2.5 μg/kg；食藥署皆已要求油品及相關產品下架。而姜至剛提到，昨日傍晚接獲南僑通報，使用中聯在5月10日製造的一批大豆油，批號為315-1150510，檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超出法定限量標準。姜至剛表示，因應接連3起的苯駢芘超標案例，顯示「非單一批次事件」，其原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失。他說，在原因還未查明、未改善前，中聯公司不得恢復生產作業。另外，泰山、福懋及福壽是否可以進行生產作業，姜至剛回應，目前宣布停工的是中聯，其餘3家公司若有原料油，且符合標準，也研擬讓下架或預防性下架產品可再次上架，會盡快訂定相關原則。至於是否會進一步回溯至4月之前油品，姜至剛表示，要再進一步研議，因為很多都已經銷往商家，且消費端會有持續性的消耗，包括餐飲使用也會較為快速，因此會按照目前查驗狀況處理下架的部分。中聯4至6月生產的相關油品和製程的產品都在昨天中午12點前必須預防性下架，同時，食藥署今日上午也召集中聯、福懋、福壽及泰山進行會議，要求必須在期限內提供中央、地方衛生機關下游名單、使用中聯油脂的批號、產品名稱、批號、有效日期及數量等資料，並同步在公司官網公開。姜至剛提到，若未依照期限提供，將依法裁處。