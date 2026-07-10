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巴威深夜暴風圈將觸陸！「主要雨帶」準備來到台灣上空

▲巴威颱風路徑，預估將從北部近海通過，颱風暴風圈預估周六清晨，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

晚間開始主要雨帶就會往陸地靠過來，隨著深夜到明天凌晨暴風圈邊緣接觸陸地，主要雨帶則會來到台灣上空，屆時就會有「持續性」豪大雨配合強風發生

入夜下到紫爆！台中以北恐開轟超大豪雨

▲巴威颱風（國際命名：Bavi）環流逐漸進入台灣，中央氣象署發布「豪雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風今晚至明天最接近！周日遠離還是有雨

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（Bavi）環流逐漸進入台灣，，務必請民眾特別注意。氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今日下午第一條外圍雨帶進入陸地，雖然降雨不大，主要集中在北部、東北部山區，南部的高屏一帶則是有誘發熱對流發展。但是風力反應相當明顯，各地沿海已經刷了一整排的8～10級強陣風。吳聖宇提醒，，不再是外圍雨帶這種一陣一陣風雨的情況了。吳聖宇進一步強調，氣象署雨量預報非常大，尤其是台中以北山區有超大豪雨的預測，因主要雨帶進來後，長時間的累積降雨，導致雨量快速增加的可能性不低，務必要特別注意。氣象署於今日下午5時發布豪雨特報，共有20縣市納入警戒範圍，其中「新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市」山區已有超大豪雨警戒，北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區亦嚴防大豪雨。氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。