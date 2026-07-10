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📍中職7月11日一軍例行賽延賽公告：

📍中職7月10日一軍例行賽延賽公告：

受到巴威颱風影響，北北基桃、桃園市今（10）日晚間宣布，明（11）日全天停止上班上課。中華職棒3地賽事也提前宣布延賽，新莊棒球場的中信兄弟與富邦悍將賽事、桃園球場的樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰以及台南亞太棒球場的統一7-ELEVEn獅與味全龍對決，全部延至10月3日原場地補賽。加上今日2場延賽，巴威颱風此次襲台，已讓中職2天共5場賽事延賽。原訂於2026/7/11（六）16:05 [一軍例行賽編號199場] 味全龍 (亞太主) 統一7-ELEVEN獅賽事；因受到巴威颱風影響，台南市政府宣布7/11停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。原訂於2026/7/11（六）17:05[一軍例行賽編號200場] 中信兄弟 (新莊) 富邦悍將賽事；因受到巴威颱風影響，新北市政府宣布7/11停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。原訂於2026/7/11（六）17:05 [一軍例行賽編號201場] 台鋼雄鷹 (樂天桃園) 樂天桃猿賽事；因受到巴威颱風影響，桃園市政府宣布7/11停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。原訂於2026/7/10（五）18:35 [一軍例行賽編號196場] 中信兄弟 (新莊) 富邦悍將賽事；因受到巴威颱風影響，新北市政府宣布7/10停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。原訂於2026/7/10（五）18:35 [一軍例行賽編號197場] 台鋼雄鷹 (樂天桃園) 樂天桃猿賽事；因受到巴威颱風影響，桃園市政府宣布7/10停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。