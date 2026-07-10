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▲微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日（六）各館暫停營業一天。（圖／微風集團提供）

巴威颱風（國際命名：Bavi）海陸警齊發，目前基隆、台北、新北、桃園市等全台20縣市皆已宣布11日全區停班停課，微風集團則率先公布「7月11日各館暫停營業一天」，因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年7月11日（六）暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。華泰名品城將繼續於7月11日（週六）暫停營業一天。原訂於週六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。最新活動日期將視天候狀況另行安排，並於官方社群公告。京站時尚廣場7月11日（六）暫停營業。京站時尚廣場表示，始終以全體同仁及顧客安全為第一優先考量，兩日皆快速決議暫停營業。未來亦將持續以安全為最高原則，儘早對外公告營運資訊，讓同仁及顧客能及早因應。因應巴威颱風影響，為維護顧客及同仁安全，iFG 遠雄廣場 7/10（五）暫停營業（汐止店、新竹店、台中店）； 乙泰接駁車 暫停營運，萬家福正常營業。：微風集團表示因應巴威颱風持續影響，微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日（六）各館暫停營業一天。氣象署預報指出，巴威颱風沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西北方移動，預估明（11）日凌晨，暴風圈接觸台灣東北部陸地，明天白天通過北部近海。巴威颱風沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西北方移動，預估明（11）日凌晨，暴風圈接觸台灣東北部陸地，明天白天通過北部近海